Repara tu Deuda Abogados cancela 21.762€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada recomienda al 100% a otras personas que se acojan a la Ley de Segunda Oportunidad Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho en el caso de Gabriela Rojas, que había acumulado una deuda de 21.762 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Gabriela Rojas explica que, haber empezado el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, "valió la pena". Por esta razón, a otras personas que están pensando comenzar los trámites, "les animaría al 100%. Incluso le he dicho a una amiga y ya se ha apuntado. Le han llamado y está en el proceso". La exonerada manifiesta que "hay mucha gente que lo necesita". VER VIDEO

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "España fue uno de los países más tardío de la Unión Europea, al hacerlo en 2015, en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas, incluyendo en este ámbito a los autónomos. De esta forma, se cumplía con la Recomendación de la Comisión Europea. En septiembre del año pasado se produjo una reforma de la legislación que hacía innecesario tratar de llegar a un acuerdo con los bancos y entidades financieras".

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en septiembre de 2015, a muchas personas que estaban desesperadas por salir de la situación de la insolvencia en la que se encontraban. El despacho de abogados representa a más de 20.000 particulares y autónomos que han confiado ya en sus servicios y ha logrado superar la cantidad de 170 millones de euros exonerados a personas procedentes de distintos puntos de España.

Esta legislación permite exonerarlas de sus deudas siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no supere los 5 millones de deuda, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe, no ocultando bienes ni ingresos.

A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de estudiar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Repara tu Deudag abogados cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que reduce aún más los costes del procedimiento, permite un control total y reuniones mediante el sistema de videollamadas.

