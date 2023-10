La presión migratoria, crisis en Canarias

Canarias vive un fuerte aumento de la presión migratoria, cerca de un 40% en el último año, y ante la actual situación política y climática en el Sahel la previsión es que esto sea solo el preludio de situaciones mucho más complejas de manejar. La situación mundial con las guerras de Israel-Hamas y Ucrania-Rusia y la amnistía-investidura en nuestro país, están llevando a que no se tenga en cuenta.

El reparto entre comunidades autónomas de menores sin referentes familiares en España fue un paso en la línea correcta, pero el cupo de 700 niños y adolescentes ha quedado ya obsoleto. Solamente Canarias tiene en estos momentos bajo su tutela alrededor de 3.000 menores, como contó el presidente comunitario. Mientras España reclama a sus socios europeos una auténtica política migratoria común, resulta contradictorio que las 17 comunidades autónomas no sean capaces más que de una concertación de mínimos.

La bola sigue creciendo, y por esta vía llegará pronto el momento en que la situación en Canarias resulte inmanejable. No podrá escudarse entonces el Gobierno en que nadie había dado la voz de aviso.