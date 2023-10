La ascendente degradación

Pablo Iglesias no suele pronunciarse sobre su participación en la televisión que financia la teocracia iraní. Pero, en un acto organizado por las Juventudes Comunistas de Aragón en 2013, Iglesias reconoció que se había dejado utilizar por Irán. Pero, dice Pablo que “cualquiera que haga política tiene que asumir el horrible escenario de las contradicciones”.

Pero, creo yo que una cosa es decir defender a las mujeres y otra, justificar las muertes de Hamás a cambio del financiamiento de Fort Apache en Hispan TV. que Irán le brinda. Una cosa es que el pasado mes de octubre de 2014, Reihane Yabari, una mujer de 26 años fue ahorcada en la cárcel de Rahaishahr, cerca de Teherán por intentar defenderse de una violación que quería perpetrar un ex agente de los servicios secretos. Y otra que omita comentarios al respecto porque peligraría tu pan.

En Podemos son conscientes de la controversia que puede ocasionar que su líder y otros pringaos estén en la nómina de presentadores de la televisión que financia el régimen iraní. Pero, una cosa es predicar idealismos y otra llevarlos a cabo; eso sí que sería una contradicción. Como la Dolores de Calatayud, hay quien se prostituye porque no le queda otra para vivir. Pero, prostituirse por querer más, es degradante. De verdad, Pedro y Pablo, ¿Cómo puede haber gente que todavía os crea una sola palabra? Con respecto al atentado de Hamás, es perverso apoyarlo y os desacredita.