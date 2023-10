La traumática situación de la Iglesia católica y España

Voy a relatar brevemente lo que he vivido. En tiempos de Franco, el Papa Pablo VI, no miraba con buenos ojos a Franco, y esto era fruto de una información falsa, la realidad era que España era una Nación prospera y católica. ¿Quién informaba falsamente al Papa? La respuesta es: la Jerarquía cismática de la Iglesia Católica.

Antes de morir Franco, ya estalló una terrible crisis en la Iglesia Católica. Había que hacer una Iglesia nueva; arrasaron los templos, eliminaron comulgatorios, altares, pulpitos, imágenes, se despojaron de sus vestiduras eclesiásticas, daban la comunión en la mano, un caos total, muchos católicos abandonaron la Iglesia. Muere Franco y aquellos cismáticos se confabularon con aquellos enemigos de Dios y de España, ¿Cuál era su propósito? Destruir España como Nación Católica. Estos cismáticos han puesto al hombre y han quitado a Dios, pero la Iglesia que Cristo fundo durara por siempre, por tanto estos cismáticos tienen que desaparecer. Un ejemplo de que existen dos Iglesias.

Hace unos meses se nombró nuevo Obispo de Alcalá de Henares, veo la ceremonia por TV 13, para dar la comunión, han puesto un reclinatorio, el nuevo Obispo, uno por uno, el solo, distribuyó la Divina Eucaristía a todos los fieles, que comulgaron de rodillas y en la boca. Poco tiempo después, veo la ceremonia del nuevo Obispo de Madrid, para dar la comunión como hacen ahora, como si repartiese galletas. Y ¿Qué decir de España, Nación Católica que a apostatado? No soy profeta ni hijo de profeta, tampoco soy un “iluminado”, soy simplemente un católico y no puedo callar, por que mucha juventud viven engañados, seducidos por estos seres maléficos a los que hay que denunciar, por que están destruyendo muchas vidas. Por tanto la Iglesia como España, necesitan y con urgencia, una purificación. Repito una vez más :¿Habrá un cataclismo en la Iglesia Católica?