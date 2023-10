“Boomerang”

En NAIZ (versión digital de GARA) del 18 de agosto pudimos leer un artículo firmado por Koldo Landaluze titulado “Caviezel y los adrenocromos”. Arrancaba el mismo con el anuncio de una película que ya se le supone como el acontecimiento más impactante, espectacular y sin efectos especiales del cine histórico (basado en hechos reales) de todos los tiempos… también la más etiquetada.

Sobre el contenido de la misma, para saber de qué va, lo único que destaca Landaluze es su título y en inglés. Sobre las razones de su gran éxito taquillero, únicamente destaca el original modo de difusión y venta de entradas. Sobre su rigor histórico nos advierte: “La trama está basada en un bulo sobre el tráfico sexual de niños”.

Nada sobre la campaña antipublicitaria y silenciadora de los medios con afán de sabotearla, con posibles causas en que es independiente de las grandes del cine y con un guión escalofriante que compromete a los grandes de la política mundial : “Contra todo pronóstico, la película ”Sound of Freedom” lleva recaudados 173 millones de dólares en Estados Unidos. Un proyecto que se gestó con un presupuesto de apenas 15 millones”.

Cuando un crítico de cine, un ralatador o un delatador, divulgan en público un acontecimiento único en la historia del mundo de ese arte, y ocupa el 86 % de su contenido literario, en “desnudar” presuntos pasados (aunque fueran presentes) de quienes lo han hecho posible, como mínimo me despierta sospecha sobre la razón o interés de hasta recurrir a la insana práctica de denigrar en público. Se agrava cuando se hace con la certeza cobarde, de que los etiquetados, ni se van a enterar ni responder para defenderse de tal infamia.

Aún así, todavía no es motivo suficiente para hablar de intenciones cuando Landaluze añade: “Llegó acompañada por la polémica, debido a que detrás de ella se encuentra la compañía llamada Angel Studios, dirigida por el mormón Brandon Purdie.” Aquí comienza a percibirse cierta intención, pues con ese etiquetado negativo pudiera hacernos ver que con la película quisieran adoctrinar a favor de una ideología religiosa, al clasificarla Koldo Landaluze (con juicio de veracidad) como: “Thriller religioso que altera un caso real”, sin reparar en que puede ser: “la luz de la esperanza que alumbra a millones de niños condenados a la oscuridad”….como tantos adultos que falta de rigor y de pudor se autocondenan a ella.

A pesar de haberla sacado adelante con todas las líneas de financiación cerradas, mas el boicot publicitario de todos lo medios, Koldo Landaluze también cuestiona una de las formas de amortizar la inversión, al verse obligados a recurrir a un sistema de venta de entradas inusual: “El Pay it Forward, que permite la compra de entradas para otras personas y que se considera como ingreso”.

Por si fuera poco, la falta de empatía mostrada, al referirse al actor principal (muy selectivo a la hora de aceptar papeles interpretativos y contratos de Hollywood), casi lo sitúa en una hornacina de capilla haciendo de enlace entre la divinidad y los más retrógado de la política yanqui: “Su protagonista, el ultracatólico Jim Caviezel ejerció de vocero de este movimiento (QAnon) que alimenta todo tipo de conspiraciones en un encuentro compartido con Steve Bannon, gurú de la ultraderecha estadounidense”.

Una vez más, esta vez en GARA, “despellejan” con escarnio literario y mofa pública, esta vez a unas personas que han demostrado una valentía inusual en esta hipócrita sociedad occidental, al denunciar lo que hoy supone la mayor lacra de degeneración humana, en su también doble vertiente, moral- criminal y económica-institucional, como es el tráfico humano y en particular de niños para uso sexual.

En un reciente artículo en este mismo periódico titulado: “¿Quien fue?”, se hacia alusión al personaje cuyo vida y enseñanza dejó una gran huella en las conciencias humanas. Su pasaje final se basa en un hecho también real e impactante de la humanidad, y tantas veces llevado al cine, siendo la película más taquillera también entonces, protagonizada por Jim Caviezel: “La Pasión de Cristo”. (”The Passion of the Christ”) dirigida también por Mell Gibson.

Autoproscrito de la gran industria del cine de entretenimiento de Hollywood, Mell Gibson trazó paralelismos y sintonías personales entre quienes colaboran en su segunda película. Pero ha sido esta quien hace cinco años, hizo que saltaran todas las alarmas y sospechas en y con Hollywood respectivamente. Cuando en 2019, el director Alejandro Monteverde termina el rodaje y la edición, su productor Eduardo Verástegui se encontró con que ninguna gran distribuidora se interesó por ella, hasta que la compró Fox Latin América que al instante fue absorbida por Dysney para ponerla a dormir en un cajón de sus oficinas durante 4 años….la razón se deduce al final del artículo.

Ante la sospecha de que detrás de este secuestro de la película tenía que haber gente muy poderosa con intereses inconfesables, el incansable productor consigue contrato con la más pequeña distribuidora de EEUU, Angel Studios. Así se hizo posible que “Sound of Freedom” (”Sonidos de libertad”) se estrenara en más de 2.600 salas de cine en EEUU el 4 de julio de 2023, con un éxito sin precedentes en la historia del cine…y la prensa canalla de aquí y de allí aún callan….y hasta denigran. También en este asunto se ha producido el efecto boomerang propio de este tiempo, desde que la Tierra sin parada invirtió su sentido de giro para deshacerse de este mal que lo hace posible la gente buena que calla.

El boomerang les vuelve con la misma pasión con que lo lanzaron. En solo un mes, inesperadamente, solo en EEUU y solo con publicidad en redes por el boicot y censura de los medios y artículistas cómplices, han recaudado en taquilla 125 millones de dólares, cuando los gastos de producción fueron 15.

Particularidad que confirma la caída de la industria del cine de entretenimiento y la prensa para su sostenimiento, por mucho bombo y platillo que ambos quieran darle hoy a la película “Barbie”, siguen cayendo en bancarrota…...en consonancia con su moral.

El Planeta no es cosa. Como Ser creante, sintiente y pensante, ha dicho ¡basta ya! en esta loca carrera hacia el abismo inmoral donde también quieren arrastrar a los niños. Así el próximo paso a dar para evitar ese arrastre, es dar un paso atrás; vivir más comprometidos al cuidado de …..“los niños de Dios”.

Cuando Koldo Landaluze daba sus razones subjetivas sobre el éxito taquillero de la película, cualquiera con datos en la mano (lleva recaudada 250 millones), deduce que son razones de “envoltorio” o envolventes, con las cuales no repara nada en el contenido del “paquete”, que es de lo que se trata si queremos ser objetivos…...y aprender.

¿Porqué las grandes distribuidoras no la compraron a pesar de tener asegurados grandes beneficios económicos en su distribución por todo el mundo? La respuesta y más, se recogen en la entrevista que un aplicado Agustín Laje realiza a un optimista y comprometido activista Eduardo Verástegui sobre las verdaderas motivaciones e intenciones de esa negativa.

Quisiera preguntar a Koldo Landaluze, sobre la razón que le ha llevado a añadir ese granito de boicot a una película en la que se denuncia con datos reales, el gran negocio de la trata, secuestro y tráfico de niños para tres fines: esclavitud laboral, esclavitud sexual y venta de órganos, dándose este último cuando la “carne ya no es fresca” (su argot) porque ha sido muy usada por múltiples violaciones al día como denuncia el productor de la película Eduardo Verástegui en el video del link que aquí inserto.

Un negocio que según relatan, ya ha superado al de las armas y si no lo atajan pasará al de tráfico de drogas, pues se le calcula que mueve 150 billones (con B) de dólares al año, incluyendo el enorme negocio del vaciado de cuerpos para la venta de sus órganos….también en Europa.

La trama de la película se desarrolla y a su vez narra los viajes encubiertos que realizó el exfuncionario del Departamento de Seguridad Interna de los EEUU y a su vez exagente de la CIA Tim Ballard (encarnado por Jim Caviezel) formando equipo con exmilitares de la Navy Sails (Robert David Steele) y exagentes del FBI (todos ex, no por jubilación sino por deserción voluntaria), para rescatar niños principalmente en latinoamérica (México, Colombia, Haití, etc), de las garras de traficantes sin escrúpulos.

8 millones de niños en todo el mundo y solo en EEUU según el FBI 400.000 niños desaparecen al año siendo el país que más sexualidad infantil consume.

Pero siendo la única droga que se puede repetir una y otra vez….¿de qué nivel social? ¿quienes son sus compradores y usuarios últimos? ¿de donde sale el adrenocromo para uso como droga de la eterna juventud y nutrición epitelial?: “….un compuesto 10 veces más potente que la heroína y que hace más joven a quien lo usa?”

Lo menciona Koldo Landaluze en su artículo como: “un compuesto químico natural de fórmula molecular producto de la oxidación de la adrenalina”. Siendo que la adrenalina lo genera el cuerpo en situaciones de miedo extremo, resultan muy significativo las palabras del expresidente Ronald Reagan: “El mal es impotente si los buenos no tiene miedo”, a la hora de deducir de donde sacan el adrenocromo.

En España desaparecen unos 22.000 al año. La Película “Sound of Freedom” es el único referente de este drama. También ha sido boicoteada por los grandes de la prensa, publicidad y distribución españoles, pero a pesar de ello ya se estrenó el 11 de octubre gracias a una pequeña y honesta distribuidora, sin que nadie se haya enterado de ese evento. “La más polémica del año en EEUU, también uno de los mayores éxitos” según Álvaro Bermejo, un crítico más objetivo: “Las redes pedófilas generan un volumen de negocio comparable al del tráfico de drogas. Un negocio de elites en el que estuvo implicado el hijo de Biden y el príncipe Andrés de Inglaterra” según este escritor.

En un artículo del 27 de agosto de 2023 en la página digital Impacto Noticias España, pudimos leer: “En las granjas de adrenocromo venden millones de niños a élites VIPS”. La noticia añade: “Un nuevo informe de las Naciones Unidas (Pedophiles Deserve Love Too”) ha pedido que se despenalicen a nivel mundial todas las formas de consumo de drogas y actividad sexual, incluidas la pedofilia, el bestialismo (zoofilia) y el incesto….Despenalizar el derecho al amor entre edades y familiares”.

El que 8 millones de niños desaparecen en el mundo cada año y muchos de ellos terminen en manos de pedófilos de élite que gobierna el mundo, lo confirmaba Robert David Steele en la Comisión Judicial del ITNJ (The International Tribunal For Natural Justice): “En la trata de personas y el abuso sexual infantil, la élite utiliza a los niños como forma de moneda”.

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro surgen los monstruos” (Antonio Gransci).