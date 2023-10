​¿Por qué no hay cordón sanitario para la extrema izquierda pro Hamás?

Tras los salvajes ataques terroristas de Hamas que masacraron a la población civil de Israel fronteriza con Gaza, nuestra extrema izquierda ha vuelto a quitarse la máscara, dejando al descubierto su verdadera faz, esa que tratan de esconder bajo maquillajes, peluqueros, eufemismos, nuevas banderas e inexistentes problemas desde que cayera aquel muro en Berlín. La verdad, no se les da mal la tramoya; llegaron a convencer a más de cinco millones de españoles, que les votaron para nada menos que gobernar.

Casi todos los que son o han sido algo en la extrema izquierda reaccionaron el día del ataque justificándolo de una u otra manera, algunos con imperceptibles o tibias condenas, y la mayoría directamente apoyándolo y envolviendo la acción en la 'justa' causa palestina. Ni siquiera la exhibición por parte de los milicianos de Hamas de israelíes semi desnudas, recién violadas o en un trance de serlo, sirvió para que las Montero, Pam y compañía nos soltaran algo de la moralina que derrochan en tantas ocasiones. Me temo, hermana, que Shani Louk no podrá volver sóla y borracha a casa tras la fiesta rave a la que asistía. Tampoco los niños degollados o los civiles secuestrados reblandecieron los sectarios cerebros de Iglesias, Monedero, Belarra o Yolanda Diaz. Nada. La primera reacción fue justificar, o contextualizar hasta la náusea. Y eso, queridos prebostes de la izquierda a la izquierda del Psoe, no hay por donde cogerlo.

Lo primero que le tiene que brotar no ya por supuesto a un responsable político, sino a cualquier persona que no tenga sus facultades mentales muy deterioradas es la total y más absoluta condena. Y que se note que es real, por favor. Si no, es mejor callarse unos días. Y una vez que queda claro que te parece abyecto aquello, pones punto final al texto y cierras. Y después, al día siguiente, o mejor a la semana siguiente, o más allá, contextualizas si quieres, y dejas clara tu postura sobre lo cabrones que son los israelitas, y vuelves a recordar todas las putadas que hacen a los palestinos, y te vuelves a indignar con la comunidad internacional y la pasividad de las narices, o lo que te venga en gana. O si prefieres, vuelves a soltar el chiste de los judíos que caben en un cenicero; ese que tanta gracia hacía y hace entre la extrema izquierda patria.

Digo yo que entre los mínimos exigibles a un responsable político o cargo público se encuentra el saber distinguir entre terrorismo o acción militar, y en todo caso, la condena de todo acto violento. ¿Por qué entonces no se le exige esto mismo a nuestra izquierda extrema? ¿Por qué esta posición no tiene consecuencias para ellos?

Justifican el terrorismo contra civiles y bebés; tienen ramalazos antisemitas preocupantes; niegan a Ucrania el derecho a defenderse y de Putin no dicen nada o muy poco; quieren instaurar 'su' República y acabar con la monarquía, con Felipe VI y con Leonor; consienten y legitiman la okupación; la propiedad privada se la pela y les darían mañana mismo a los indepes del 'proces' la amnistía y el referéndum vinculante de secesión. Y a los defensores de este pack, no solo no se les hace un cordón sanitario tipo Ébola, sino que están en el Gobierno, y escriben cosas en el BOE. A los de Vox, por montar a caballo por la playa con chulería, pretender la centralización del Estado acabando con las autonomías y tener a unos cuantos filo falangistas cuadrando el partido, se les echó a la hoguera desde el minuto uno.

La izquierda 'cuqui' tiene más predicamento en el sistema que la derecha a la derecha del PP. En una sociedad que es culturalmente de izquierdas - básicamente socialdemócrata en lo económico, y algo mas escorada a la izquierda en lo moral y artístico - se perdona a estos chicos rebeldes, activistas con pañuelo palestino como el que llevaban todos los progres en los años 80 y 90 a todas horas por Madrid. Ahora, además, incorporan pin multicolor, ya sea de agenda 2030 o de causa LGBTI, y ese salvoconducto les permite decir y hacer todas las sandeces que quieran. A mi me caían mejor cuando hasta hace cuatro días eran anti-globalistas, decían las mismas sandeces pero eran más coherentes.