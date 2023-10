Joaquín Puerma liderará la sesión "e-Endocrino: El endocrino en el ecosistema de las redes sociales" en el 64º Congreso Nacional de la SEEN

En el marco del 64º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) que se llevará a cabo en Barcelona del 18 al 20 de octubre de 2023, el reconocido profesional Joaquín Puerma dirigirá una sesión especial titulada "e-Endocrino: El endocrino en el ecosistema de las redes sociales" El 64º Congreso Nacional de la SEEN es el evento científico y social más destacado organizado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), con el objetivo principal de mejorar la formación de profesionales en el ámbito de la Endocrinología y la Nutrición. Durante este evento, se discutirán las novedades más relevantes en estos campos, siendo la intervención de Puerma una de las más esperadas.

La sesión de Joaquín Puerma se centrará en la creciente influencia y presencia de los profesionales de la endocrinología en las redes sociales y cómo estas plataformas pueden ser utilizadas como herramientas de educación, comunicación y divulgación en el ámbito de la salud.

Joaquín Puerma, con su vasta experiencia y conocimientos, proporcionará insights sobre cómo los endocrinos pueden maximizar su impacto en el ecosistema digital, así como las mejores prácticas para interactuar con pacientes y colegas en el mundo virtual.

Las redes sociales han revolucionado la comunicación en medicina, permitiendo a los endocrinólogos compartir rápidamente avances e interactuar con pacientes y colegas. Estas plataformas facilitan la difusión de investigaciones actualizadas y fomentan una relación médico-paciente más informada y cercana, convirtiéndose en herramientas esenciales para una atención médica más eficaz y personalizada.

El formato híbrido del congreso, que combina sesiones presenciales y virtuales, permite a profesionales de todo el mundo unirse y beneficiarse de las discusiones y presentaciones, incluida la innovadora sesión dirigida por Puerma.

Barcelona será el escenario de este importante encuentro, donde la combinación de ciencia, tecnología y redes sociales promete generar debates y aprendizajes significativos para todos los participantes.

Para más información sobre el 64º Congreso Nacional de la SEEN y la sesión de Joaquín Puerma, por favor, visitar https://www.seen.es/portal/actividad-plataforma-formacion/64-congreso-seen.