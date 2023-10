Fátima, un fenómeno en el cielo, no explicado por la ciencia después de más de cien años

El 13 de octubre de 1917 se observó algo en el cielo de Fátima (Portugal) para el cual la ciencia no tiene ninguna explicación en la actualidad. El acontecimiento fue visto por unos 70.000 testigos directos, de toda creencia y condición que se habían reunido cerca de Cova de Iría, muchos por curiosidad y no pocos para mofarse, criticar y acabar con las habladurías referentes a los pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Se calcula, que más de 100.000 personas visualizaron lo que quiera que pasó aquel día, ya que el fenómeno se pudo ver a 40 kilómetros a la redonda.

Dos de los principales periódicos de la época eran “El Diario de Noticias” y “O Século”, ambos laicos y antirreligiosos. Publicaron los hechos acontecidos ya que desplegaron en el sitio a reporteros y recogieron múltiples relatos de testigos presenciales. El Diario de Noticias escribió:” Entonces el sol plateado comenzó a rodar y a moverse dentro del círculo formado por las nubes…Entonces, como brillando a través de la vidriera de una gran catedral, la luz se volvió de un azul claro…Lentamente el azul se desvaneció, y ahora la luz parecía colarse por una vidriera amarilla”. El otro periódico El O Século dijo:” El sol tenía el aspecto de una placa bruñida. Se podía mirar sin el mínimo esfuerzo. Ni cegaba ni quemaba…, tuvo movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, según la típica expresión de los campesinos”. No fueron los únicos, casi todos los periódicos del momento recogieron este fenómeno y se pueden consultar en la Biblioteca Nacional de Portugal en Lisboa, en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, en la Biblioteca Pública de Oporto y en la Biblioteca del Santuario de Fátima.

El famoso reportero de O Século, Avelino de Almeida, que había sido compañero de escuela del presidente de la Cámara Municipal de Santarém, Antonio de Bastos, fueron dos de los muchos descreídos que habían ido a Fátima.Los dos aceptaron que su racionalismo sufrió un golpe considerable y no negaron lo que vieron. El periodista escribió a su amigo 20 años después: “pocos fueron los que quedaron insensibles a la grandeza de semejante espectáculo, único entre nosotros y desde todos los puntos digno de meditación y estudio…¿Milagro, como, gritaba el pueblo, fenómeno natural, como decían los sabios? No me preocupa saberlo, sólo me basta con afirmar lo que vi… ”.

John Haffert un estudioso de Fátima, entrevistó a Lucía en 1946 y en1961, a muchos testigos presenciales, obteniendo una información amplia y coincidente. El fenómeno duró unos 12 minutos, produciendo en muchos una sensación de terror, pensando incluso que morirían allí, transformándose luego en una radiante felicidad por la sensación de presenciar un milagro. Fue un día muy lluvioso, el suelo estaba lleno de barro y charcos. Cuando el sol volvió a su sitio, comenzó a soplar un viento fuerte que de forma curiosa no movía las hojas de los árboles y el suelo y las ropas antes empapadas quedaron secas en unos minutos. Para maravilla de todos, esta bola de fuego o sol, se podía mirar directamente sin producir daño, nadie uso cristales ahumados ni otro tipo de protección.

No existe el testimonio de ningún testigo presencial que niegue o no viera el fenómeno descrito. Según el periódico OSéculo y El coronel Federico Oom, profesor de ciencias y director del observatorio de Lisboa, los observatorios astronómicos y meteorológicos no registraron nada especial, pero miles de personas lo vieron.

Buscando una posible explicación científica a ese fenómeno, se sugirieron varias hipótesis: “Hipnosis o Sugestión colectiva”. Pero hay dos razones básicas en su contra: a) Fue visualizado por muchas personas, algunas alejadas kilómetros del sitio de la aparición. b) Entre los testigos había científicos y ateos, atentos a no dejarse arrastrar por una posible sugestión colectiva.

Los doctores Francois Lueret y Henri Bon sugirieron que se debió a la refracción de los rayos del sol a través de la niebla de la atmósfera, pero no había niebla en ese momento y además ese fenómeno no explicaría la sensación de que el sol se caía, hecho que provocó el terror entre muchos testigos. Incluso se ha recurrido a que fuera un ovni.

Ninguna investigación ni razón natural ni científica ha podido nunca explicar el fenómeno de Fátima. El tiempo y el lugar de este fenómeno especial se predijo en tres ocasiones durante tres meses consecutivos, por niños incultos. Y no Fue la única profecía cumplida. En la segunda aparición, el 13 de junio, ya se les unieron a los niños unas 50 personas. La aparición les indicó que era el Corazón Inmaculado de María y que en breve se llevaría a Francisco y a Jacinta, mientras que Lucía se quedaría más tiempo. Francisco muere el 5 de abril de1919 y Jacinta el 20 de febrero de 1920. En la tercera aparición, el 13 de julio, acudieron a la cita unas 5.000 personas, los niños dijeron que habían recibido un mensaje:”la guerra (1ª guerra mundial) terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pio XI comenzará otra peor”. Es de notar, que en el 1917, el Papa era benedicto XV y nadie sabía que en 1939, fecha del comienzo de la 2ª guerra mundial, el Papa se llamaría Pio XI.

Aquí hay cinco profecías cumplidas: muerte próxima de dos de los niños, fin de la primera guerra, posible origen de la segunda guerra mundial, se identifica al siguiente Papa y se da fecha y sitio para un fenómeno extraordinario que sigue sin ser explicado por la ciencia.

Tras estos hechos, muchos ateos se hicieron creyentes. ¿Fue un milagro o no?. Los materialistas siguen pensando que la ciencia lo explicará todo en un futuro. Han pasado 106 años y la ciencia no ha aclarado nada. Que algo especial fuera profetizado en tres ocasiones, que se acompañara de otras profecías cumplidas y que sucediera en el sitio y momento indicado por tres indocumentados pastorcillos, no deja de ser algo muy curioso y fascinante, dentro de un entorno de creyentes, cristianos y católicos.