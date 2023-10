Cirugía de presbicia, quitarse las gafas para siempre

La presbicia es un trastorno ocular que por lo general afecta a las personas mayores de 40 años. Consiste en la pérdida gradual que tiene el ojo para enfocar objetos cercanos, por lo que no se puede ver bien o leer de cerca. Afortunadamente, hoy en día existen diversos tratamientos para mejorarla definitivamente. Según el Estudio sobre la visión en España, al menos el 44,5 % de la población española sufre presbicia o vista cansada, lo que representa casi la mitad de la población.

En el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus corrigen de forma permanente esta alteración mediante la cirugía de presbicia, gracias a la tecnología de vanguardia y a profesionales altamente especializados.

¿Cuáles son los síntomas de la presbicia? La parte del ojo que permite enfocar los objetos a cualquier distancia se llama cristalino y es una lente que se ubica justo detrás del iris. El cristalino posee elasticidad, una cualidad que le permite cambiar su forma constantemente para poder enfocar correctamente. No obstante, con el paso del tiempo esta elasticidad se va perdiendo progresivamente, haciendo que el ojo sea incapaz de enfocar correctamente, principalmente los objetos cercanos. A esta condición se le llama presbicia, también conocida como vista cansada.

El esfuerzo constante que se realiza para enfocar los objetos cuando se inicia la presbicia, genera otros síntomas desagradables como la fatiga visual, dolores de cabeza, déficit de parpadeo y ojo seco, hay que alejar los objetos, parpadear más y frotarse los ojos, en un intento de ver más y relajar los párpados. También hay que tener en cuenta que la vista cansada puede asociarse a otras patologías oculares, como la miopía, hipermetropía y/o astigmatismo.

Una solución para decir adiós a las gafas para siempre: cirugía de presbicia Lo primero que hay que tener en cuenta es que la presbicia es una afección que aparece en todas las personas, ya que se trata del proceso de envejecimiento del ojo. Se sabe que no hay un tratamiento médico plenamente efectivo y pese a que hay recomendaciones que pueden alargar el deterioro progresivo de la visión cercana, al final es necesario realizar tratamientos específicos para su corrección. Hasta ahora se utilizaban las gafas o las lentillas de presbicia, aunque estas últimas no ofrecen buenos resultados. Si se quiere solucionar de forma efectiva y permanente la presbicia, eliminando el uso de gafas, debemos recurrir a la cirugía. La experiencia de los últimos 20 años nos ha demostrado que la mejor opción es la cirugía de presbicia con implante intraocular de lentes multifocales, la cual, además de eliminar la presbicia de forma definitiva, también previene la aparición de las cataratas. Actualmente, se dispone de un amplio rango de lentes multifocales para seleccionar el tipo de lente más adecuado para cada paciente y obtener resultados muy satisfactorios.

En el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus son especialistas en cirugía avanzada para tratar la presbicia. Utilizan una técnica de vanguardia que implica microincisión y ultrasonido frío micropulsado, y realizan el tratamiento en ambos ojos en una sola sesión (cirugía bilateral). Este enfoque les permite lograr una recuperación más rápida y segura en comparación con las técnicas convencionales.