Cuando la verdad ofende, la política miente

Este pasado domingo, en el informativo de una televisión nacional, pude ver unas entrevistas realizadas a gente corriente a pie de playa, en la que se les preguntaba sobre la vuelta a casa tras el puente del Pilar, y observé -bien es verdad que sin sorpresa alguna- que la opinión de los entrevistados era unánime: producía tristeza y pereza volver al trabajo y ya había que organizar el próximo, el de diciembre.

Tras ello, no pude evitar que me asaltaran, como se dice ahora, una serie de reflexiones iniciales, que me gustaría compartir aquí. La primera, pueril, sin duda, es que los españoles somos como los jugadores en la Oca: de puente a puente porque me lleva la corriente.

La segunda, también algo simplona, es que parece que organizamos nuestra vida como las cadenas de televisión comerciales, que insertan fragmentos de programas en una parrilla de publicidad; y, así, parece que los sufridos españoles cotizantes a la Seguridad Social concebimos el trabajo, no como un bien, sino como un mal necesario e inexorable (para los que tienen la desgracia de tenerlo), que ha de ser encajado entre puentes, fiestas, permisos, bajas y períodos vacacionales.

La tercera de mis alocadas cavilaciones fue pensar en qué razón tienen los que dicen que, como en España, no se vive en ningún sitio, una verdad incontestable: se adora descansar (con o sin cansancio previo) y disfrutar del tiempo libre (lo que convierte al trabajo, consecuentemente, en tiempo de esclavitud), objetivo prioritario de la vida, lo que ha venido en denominarse amablemente cultura del ocio, por tanto, un conjunto de conocimientos, en este caso, sobre los chiringuitos, los bañadores, las cremas solares, las cañas, los paseos y, de vez en cuando, sobre alguna iglesia, museo o exposición, que completan el saber e, incluso, la erudición que nos caracterizan.

Después, empecé a hacerme preguntas. ¿Tendrá que ver algo la cultura del ocio con nuestra baja productividad en comparación con otros países de nuestro entorno? ¿Y con nuestros sueldos y nuestro empobrecimiento creciente? ¿Habrá alguna relación, acaso, entre la cultura del ocio y la tan alabada modernidad del teletrabajo público, de las citas previas -que mantenemos desde hace más de tres años (casi una conquista social consolidada)-, de los contestadores automáticos que no contestan y de las páginas web saturadas? ¿Influirán estas novedades culturales en la ralentización de los servicios públicos y en las colas a las puertas de las instituciones para pedir ser atendidos en algún momento? ¿Es posible que la cultura del ocio influya en los contrastados conocimientos y las capacidades de nuestros estudiantes de primaria, secundaria o bachillerato o en el absentismo muy extendido de los alumnos universitarios? ¿Quizá haya algún vínculo entre la cultura del ocio y los “colocones” de diversa índole que dan color a nuestras calles los fines de semana? ¿Será posible que la cultura del ocio se haya convertido en un negocio no solo para hosteleros, sino para los amantes del ganado lanar?

A lo mejor, como pasó con Caín y Abel, la cultura del ocio ha asesinado sin remordimientos a la del esfuerzo y, quizá, por eso, identificados con el hermano vivo (ya se sabe, el muerto al hoyo…), prefiramos a quienes nos regalan los oídos, a quienes más se parecen a nosotros, a los que se escandalizan aparatosamente cuando se les demuestra que faltan a la verdad al presentar como bienintencionada y exitosa su gestión, cuando se les señala por incumplir sistemáticamente sus promesas, cuando se evidencia que acusan a los demás de hacer lo que ellos hacen -que, además, entra en contradicción con lo que dicen-, cuando se revela que, detrás de su grandilocuencia y poderío, se esconden su fatuidad, su ineptitud, su ignorancia y, en definitiva, nuestra incapacidad para darnos cuenta de que cuando la verdad ofende la política miente.