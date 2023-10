Cokrea se posiciona como uno de los referentes en el sector del marketing digital

Cuando se trata de hacer crecer un negocio en el entorno digital, las estrategias de digital marketing han demostrado ser herramientas efectivas que no solo ayudan a ganar visibilidad, sino también a potenciar las ventas y fidelizar clientes. Sin embargo, para su efectividad es importante contar con profesionales en el sector que las implementen, como los miembros de la agencia Cokrea.

Como una de las empresas referentes en el ámbito del marketing digital y el desarrollo de negocios, Cokrea ha ayudado a múltiples marcas y organizaciones a crecer en sus respectivos sectores, gracias a sus soluciones a medida implementadas por profesionales rigurosamente seleccionados para cada proyecto.

Digital marketing para negocios Fundada en Madrid en 2019, Cokrea ha llegado a la escena del digital marketing hace cinco años con un modelo de negocio altamente innovador y eficiente, desarrollado en función de un propósito claro: impulsar el crecimiento de las marcas a través de equipos especializados, según las necesidades de cada proyecto.

En lugar de contar con una plantilla fija, la agencia trabaja con un equipo in-house dinámico, a través de una plataforma de talento que reúne a más de 250 especialistas del digital marketing y agencias de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Esta diversidad de profesionales permite ofrecer servicios de marketing y desarrollo de negocios de manera competitiva, elástica y altamente eficiente.

Cuando un cliente presenta un proyecto, Cokrea realiza una meticulosa selección del profesional más adecuado, basándose en entrevistas y evaluaciones rigurosas. Además, su plataforma global de talento le permite reunir un equipo idóneo para que cada proyecto reciba la atención personalizada que merece, mediante la coordinación estratégica a cargo de un project manager altamente capacitado.

Por otro lado, los clientes tienen un contacto constante con estos gestores, para mantener un seguimiento preciso y efectivo. De hecho, durante todos sus trabajos, Cokrea se esfuerza por impulsar tanto los proyectos de sus clientes como el talento de sus colaboradores, de manera estratégica y sistemática. Esto se debe a que no se trata solo de llevar a cabo estrategias de marketing digital, sino de ayudar a las empresas a crecer en todos los aspectos.

Trayectoria de éxitos en el ámbito del digital marketing Este año, Cokrea celebra su quinto aniversario, lo cual marca un hito en su trayectoria de éxito. Durante este tiempo, la agencia ha mantenido su flexibilidad y capacidad para asumir proyectos con rapidez y eficiencia. Además, algunas de las marcas destacadas que han confiado en Cokrea para sus campañas digitales incluyen a María de la Orden, Camila Canabal, TFP By Tamará Falcó, Sweet Space Museum y Mia & Verssel.

El modelo de Cokrea facilita el acceso al mejor talento, a la última tecnología y al adecuado know-who y know-how según cada necesidad. Esto permite a las empresas aprovechar las oportunidades del marketing digital con la confianza de contar con un equipo de expertos detrás de ellas. Por esta razón, la agencia se ha convertido en una opción atractiva para negocios y marcas que buscan crecer y potenciar su presencia en el entorno digital.

En conclusión, el modelo innovador de Cokrea, con un enfoque en el desarrollo de negocios, respaldado por su trayectoria de éxito, hacen de esta agencia creativa una elección acertada en el mundo del digital marketing.