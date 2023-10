La firma Bleis Madrid lanza su nueva colección FW23/24 Retrospección

La colección FW23/24 de Bleis Madrid es un viaje al pasado, una retrospección hacia lo que realmente importa: la buena hechura, los tejidos de alta calidad y los acabados con precisión. Liberando a la mujer bleis de todo lo accesorio hasta llegar a un nuevo lujo refinado y contemporáneo, un lujo que muchos denominan como silencioso La especial atención del proceso de desarrollo, va de la mano de la gran superioridad en género, fusionando lo clásico del cashmere o la lana más pura, con el tecnicismo de un punto roma o gabardina de doble faz. Con una filosofía enfocada en seguir creando sastres joya, Bleis Madrid apuesta por nuevas formas relajadas y de vanguardia, que acompañan a la mujer bleis en las diferentes etapas de su vida.

Abanderando este dogma, el entretelado pierde peso e incluso en ocasiones, llega a desaparecer por completo, dando a luz a prendas totalmente desestructuradas. Este es el caso de un traje elástico de punto roma de doble faz, compuesto por una blazer de una sola pieza acabada a sangre, y un pantalón con goma sin apenas costuras. Un aliado perfecto del travel wear que se impone con fuerza en aeropuertos y estaciones. A esta propuesta se le une la nueva gabardina en versión cropped de la marca, confeccionada en un tejido impermeable con forro polar en su interior.

Sin dejar de lado el core de Bleis Madrid, la sastrería de porte impecable, la firma reinterpreta su exitoso traje cruzado en 100% lana de la colección Beyond Generations presentada en invierno de 2019. Esta vez con una forma más relajada bajando la altura de la hombrera y aligerando de nuevo el entretelado. Su figura recuerda a los años 70 con un pantalón en corte flare de tiro alto, reinterpretando una silueta adaptada a una feminidad más actual, un traje que la firma ya adelanta como el nuevo icono de Bleis Madrid.

Aportando un toque desenfadado al sastre, se introducen tres jerséis poleras confeccionadas en algodón y cashmere a tono con los mismos. Una prenda versátil y 24hours, que completa el armario invernal y 360 de esta temporada.

En este invierno de Bleis Madrid hay una gran apuesta por el outwear o prendas de exterior. Por un lado, el blazer-abrigo de hombros marcados y corte andrógeno que la firma desarrolla en una lana gruesa de cuadros y en un festivo jacquard con una bonita historia detrás. Y es que la firma da una segunda vida a dos jacquares de la colección Beyond Generations de 2019, en su clara apuesta por seguir apoyando la economía circular. Y, por otro lado, el abrigo sastre de fuerte inspiración masculina que se reinterpreta en un color hielo luminoso y en un negro intenso, elevando el tan deseado eternal black coat.

Dejando lo urbano para el día, la noche de Bleis Madrid se presenta como un mundo lleno de sofisticación y elegancia. El terciopelo, el satén y la ya imprescindible lentejuela iluminan los sastres nocturnos de la colección. Apostando una vez más por patrones más holgados, el traje con inspiración kimono adquiere protagonismo, confeccionado en un terciopelo sedoso de gran caída y en lentejuela charol. Además, recuperando la silueta de la icónica blazer Dad and I la firma introduce también el perfecto traje de corte masculino en un jacquard de hilo metalizado.

Todos estos sastres se fusionan con la nueva camisa de hombro caído y corte sartorial confeccionadas en un satén grueso con cuerpo.

Diferentes tonalidades de azules, grises, verdes y colores tierras se fusionan en una colección donde el minimalismo adquiere un protagonismo total. Los colores neutros se intercalan con pinceladas del color protagonista de la temporada: el rojo intenso, aportando fuerza e intensidad a la gama cromática. Una razón más que aporta la firma para expresar una sólida madurez, que pretende dar protagonismo a la pureza en hechura y género.