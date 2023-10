Fruit Attraction 2023 celebra su 15 aniversario

Fruit Attraction, una de las ferias más destacadas a nivel mundial en el sector hortofrutícola, celebró con gran entusiasmo su 15 aniversario.

Organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, con Andalucía como Región Invitada, esta edición superó todas las expectativas.

Con un récord de 2,000 empresas expositoras de 56 países, ocupando más de 64,000 metros cuadrados de superficie, y con una asistencia prevista de 90,000 profesionales de 135 países, Fruit Attraction 2023 destacó como un evento excepcional. Además, por primera vez, la feria ocupó 9 pabellones del Recinto Ferial madrileño, lo que representó un aumento del 10 % en comparación con la edición anterior.

Detalles de la feria La feria se dividió en varias áreas, siendo el Área Fresh Produce la más grande, abarcando aproximadamente el 70 % de la misma, con un aumento del 14 % con respecto al año anterior. El Área Industria Auxiliar, que representó el 25 %, también experimentó un crecimiento notable, con sectores como Biotech Attraction (5 %) y Smart Agro (20 %) en constante crecimiento. Además, el Área Fresh Food Logistics registró un aumento del 31 %, con la participación de 48 empresas.

La participación nacional en la feria fue del 60 %, con todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas de España presentes, consolidando a Fruit Attraction como una herramienta eficaz para la generación de oportunidades de negocio y la expansión hacia nuevos mercados internacionales.

El 40 % de la ocupación se reservó para la representación internacional, con la presencia de 56 países. En esta ocasión, se incorporaron 17 nuevos mercados, como Austria, Dinamarca, Chipre y Bulgaria, lo que fortaleció la presencia europea.

Internacionalización Uno de los objetivos clave de Fruit Attraction fue servir como plataforma de impulso y expansión internacional. Para lograrlo, IFEMA MADRID, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ICEX, activó el Programa de Compradores Internacionales, atrayendo a más de 700 compradores de 70 países, lo que impulsó el negocio de la feria.

Actividades y eventos Fruit Attraction 2023 ofreció un programa completo de actividades, incluyendo 75 ponencias en seis espacios de Foros. Entre ellos se celebró el VII Congreso Grape Attraction, la jornada Biotech Attraction y el Biofruit Congress. Además, se llevaron a cabo los Foros Fruit Next, con presentaciones de los expositores, el Foro Biotech y el III Fresh Food Logistic The Summit.

Este año, la lechuga fue el producto destacado, con iniciativas como Lettuce Attraction en colaboración con Proexport.

The Innovation Hub, ubicado en el nexo de los pabellones 8 y 10, presentó 54 productos innovadores y novedades empresariales en el sector, junto con los Innovation Hub Awards.

Factoria Chef, el espacio gastronómico de la feria, ofreció demostraciones y showcookings. También se entregaron el XIII Premio Periodístico de APAE y el Premio de Fruit Attraction dedicado a medios internacionales de renombre en el sector hortofrutícola.

Además, se llevaron a cabo diversas actividades con influyentes gastronómicos, como @celestedelabanda, quien cocinó para Francia con el chef Charles Soussin y presentó elaboraciones con frutos rojos para Mumu Berries, una empresa española dedicada a la producción de los mismos. En ese momento, el señor Alberto Núñez Feijóo visitó el stand para probar uno de los postres.

La inauguración del evento contó con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la presidencia del ministro Luis Planas.

Fruit Attraction 2023 destacó como un evento de gran magnitud que celebró su 15 aniversario con un éxito sin precedentes. La feria representó una oportunidad única para la comunidad hortofrutícola a nivel global, ofreciendo un escaparate de innovación y oportunidades de negocio. Con una participación récord y una expansión internacional constante, esta edición fue inolvidable y consolidó la posición de Fruit Attraction como un evento de referencia en el sector. Del 3 al 5 de octubre, Madrid se convirtió en el epicentro mundial de la comercialización de productos frescos.