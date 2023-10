‘Inmortal – Dioses de los Condenados 1’, la novela de ficción de Diego Magro López que a él mismo le hubiera gustado leer

La aventura literaria de Diego Magro López comenzó en 2019 comenzó en 2019, y como él mismo dice, no fue fácil. “Al ser un gran consumidor de novelas pronto pude desarrollar algunas historias que me convencieron para continuar ese camino”.

Inmortal. Dioses de los Condenados 1 es la obra que a él mismo le hubiera gustado leer. “Durante todo el proceso, he escrito la historia que a mí mismo me gustaría leer, he destilado toda la cultura de ciencia ficción y fantasía que he percibido en mi vida en esta saga”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un mundo distópico, en un planeta que fue colonizado por la humanidad y toda la acción se centra en un país con una dictadura férrea, seguiremos a tres personajes, Koi, Damia y Beth que deberán asumir sus vidas en este entorno”.

Sinopsis «Con esto se equilibra la balanza».

Esta frase, que resonó a través de la extraña luz azul, no tardará en llegar a oídos de los portadores de los Dioses de los Condenados.

Tras alzarse victorioso después de la guerra, Iván Udodelig gobierna Frigia desde hace más de medio siglo con mano de hierro. Pocos a día de hoy saben que siempre ha jugado con ventaja.

Por su parte, Koi, un joven sin recursos ni esperanzas, es acusado de un crimen que no ha cometido tras el acoso de las autoridades.

Beth es solo una niña que fue separada de sus padres para iniciar una nueva vida con una extraña familia, pero su historia, contada hace tiempo, se ha olvidado y nadie sabe qué ha sido de ella a día de hoy.

Finalmente, Damia, una joven periodista extranjera, es invitada a Frigia para realizar un informe sobre la hermética nación. El secreto que oculta pondrá su vida en peligro.

Los caminos de Damia y Koi se cruzarán, ambos se verán envueltos en una revolución que les obligará a luchar por la libertad de todos los habitantes de la nación y les llevará a descubrir qué le ha ocurrido a Beth.

Los Dioses de los Condenados han observado durante años cómo la balanza entre el bien y el mal oscilaba en el planeta Kondaria, pero ha llegado el día en el que han decidido equilibrarla.

La revolución no ha hecho más que empezar.