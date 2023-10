La Chapelle lanza su primer single 'Alive Is Where We've Been'

"Alive Is Where We´ve Been" habla de una joven pareja que escapan de la sociedad carcelaria en la que viven y sacrifican lo conocido por lo desconocido para probar una vida distinta y conocerse a sí mismos.

Lo que encuentran es un mundo totalmente nuevo e inesperado. La llave a ese mundo es la de su furgoneta, el vehículo y hogar que usan para su escapada. Pasan desapercibidos por las calles de las grandes ciudades, y se refugian en los lugares más remotos y oscuros.

La pareja son fugitivos buscados por la sociedad y lo que aprenden en su viaje les permitirá seguir en libertad para siempre.

Grabado en Skyline Studios Madrid. Mezclado y masterizado por Javier Balmoral e Iván Guerrero.

La Chapelle la evolución del “Cosmic Folk”. La Chapelle es el grupo creado por el californiano Erik La Chapelle que actualmente están presentando su primer trabajo de estudio por toda la geografía española.

La carrera de Erik La Chapelle se forja tocando una variedad de estilos que reflejan la evolución del rock como el grunge o el ska/reggae. A principios de los años 90 entra en la programación de la legendaria sala 924 Gilman en Berkeley, California, donde pasaron bandas de la escena punk de esos años, como Green Day, AFI, The Offspring, etc.

En el año 1999 forma la potente banda Monks of Melody, con la que edita dos discos, e inician una gira que los lleva a Santa Cruz, Los Angeles y San Diego.

Una vez en Santa Bárbara, a principios de los años 2000, empieza a actuar en solitario, tocando los viernes en la mítica cafetería Java Jones del pueblo de Isla Vista, donde comparte escenario con Jack Johnson.

En el año 2010 graba su primer trabajo en solitario, Erik La Chapelle & 3 Guitars, bajo el sello Delirios Babilónicos Productions, y empieza a sumergirse de lleno en el género denominado "Cosmic Folk".

Durante los años 2012 y 2013 graba dos temas en Sunset Studios de Los Ángeles, con su gran amigo e ingeniero de sonido Geoff Neal. En el año 2014 se embarca en una gira en solitario por Europa donde hace más de 50 conciertos.

En el año 2022 se junta con Javier Jiménez a la batería y Víctor Pereira al bajo para formar La Chapelle evolucionando el concepto "Cosmic Folk”, y comienzan a preparar su primer disco con un show y un set cada vez más potente e innovador.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo trabajo de La Chapelle.