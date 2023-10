Una de las pocas entidades que certifica de forma oficial la accesibilidad web, ADDAW

Actualmente, la accesibilidad web es un imperativo que permite que todas las personas, independientemente de sus competencias, puedan disfrutar de una experiencia en línea sin obstáculos.

En España, la Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web (ADDAW) se ha convertido en un referente en la promoción y garantía de la accesibilidad web ofreciendo servicios de accesibilidad web. Una de sus destacadas funciones es la certificación oficial de la accesibilidad de entornos digitales. Se trata de una distinción que no muchas entidades pueden ofrecer y que beneficia tanto a las organizaciones como a los usuarios.

Todo lo que permite el Certificado de Accesibilidad Web de ADDAW ADDAW es una organización sin fines de lucro comprometida con la misión de asegurar que las plataformas en línea sean accesibles para todas las personas. Para eso, ofrece un servicio especializado de auditoría y optimización web, que permite acceder al Certificado de Accesibilidad Web de ADDAW, un distintivo que confirma que un sitio cumple con los estándares de accesibilidad necesarios. Este certificado respalda el cumplimiento con la legislación vigente en España sobre accesibilidad web y puede tener un impacto positivo en la responsabilidad social corporativa de las organizaciones.

El Certificado de Accesibilidad Web de ADDAW no solo es un sello de cumplimiento, sino también un sello de calidad, que garantiza que un sitio web es accesible, especificando su grado de accesibilidad. Para obtenerlo, un sitio web debe someterse a una auditoría exhaustiva para demostrar que responde a todos los requisitos de accesibilidad especificados.

Una vez obtenido, el certificado brinda varios beneficios, ya que mejora la experiencia de usuario, al tiempo que les brinda transparencia y confianza. A través de la ficha de la web certificada, los usuarios pueden dejar opiniones y retroalimentación, lo que proporciona información valiosa para las organizaciones y ayuda a mantener la calidad de la accesibilidad.

Cómo obtener el Certificado de Accesibilidad Web de ADDAW Para obtener el Certificado de Accesibilidad Web de ADDAW, las organizaciones deben solicitar una auditoría con esta entidad. Si el sitio web no cumple con los estándares de accesibilidad, ADDAW proporcionará orientación sobre los puntos a mejorar. Alternativamente, el equipo de ADDAW puede encargarse de la optimización completa del sitio web para garantizar que cumpla con los requisitos de accesibilidad y alcance el nivel AAA de las WCAG.

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.2 establecen tres niveles de accesibilidad web sobre los cuales ADDAW certifica. El Nivel A son los requisitos mínimos, como alternativas de texto para imágenes y un buen contraste, mientras que el Nivel AA es intermedio, con requisitos adicionales como subtítulos para audios en vivo y la posibilidad de aumentar el tamaño del texto. Por último, el Nivel AAA es el más alto e incluye características como interpretación por lenguaje de señas y el aviso ante tiempos de espera, entre otros requerimientos.

Según el nivel alcanzado en la auditoría, ADDAW otorga el certificado que puede colocarse en el pie de página del sitio web, respaldando su accesibilidad. Al proporcionar una certificación oficial y transparente, ADDAW contribuye a la construcción de un entorno en línea inclusivo y de calidad. Toda página online que busque mejorar su accesibilidad u obtener la certificación, cuenta con ADDAW para garantizar que un entorno digital más accesible sea una realidad.