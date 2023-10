Javier Coterillo ayuda a descubrir el poder de las emociones en el Metaverso

El coach emocional de renombre lleva la gestión de emociones al futuro digital En un evento sin precedentes que tuvo lugar el 5 de octubre a las 20:00 h en el vibrante entorno virtual de Parqueland, Javier Coterillo, destacado Coach Emocional certificado por la prestigiosa Escuela Europea de Coaching (EEC), se sumergió en el metaverso para compartir su profundo conocimiento sobre la gestión de emociones en el mundo laboral y social.

Este evento, dirigido a emprendedores, empresarios y a todos aquellos interesados en adquirir herramientas efectivas para gestionar las emociones en entornos desafiantes, estresantes y críticos, marcó un hito en la fusión de tecnología y bienestar emocional. En el evento, Coterillo enfatizó la importancia de buscar ayuda de un experto en momentos en los que las emociones se desbordan. "Levántate con valentía o ríndete; tú decides", declaró con convicción. Ya que "si entro en una rotonda, no soy capaz de salir y me quedo sin gasolina, al final pasas de ser víctima a responsable".

En un mundo donde lo inesperado es algo corriente y las herramientas para enfrentarlo son esenciales, Coterillo también compartió la importancia del autoconocimiento como punto de partida para la resolución de problemas emocionales. Haciendo hincapié en la aceptación, Coterillo señaló que "la primera regla de la inteligencia emocional para superar situaciones de estrés, ansiedad o crisis es aceptar lo que ya ha sucedido, ya que no podemos cambiar el pasado, pero sí nuestra actitud hacia el futuro. No sabéis lo fuertes que sois".

Este evento no solo destacó la evolución de la tecnología, sino también la necesidad de acercar las emociones a la vanguardia de la interacción social en el metaverso. Coterillo brindó una plataforma para que los asistentes se conectaran con otros en busca de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos.

Parqueland, firmando su compromiso con la salud emocional, ofrecerá un espacio en el que de forma periódica se realizarán eventos relacionados con el bienestar emocional, en los que se contará con la participación de destacados profesionales del sector, incluyendo a Javier Coterillo. Esta iniciativa reafirma la dedicación de Parqueland de fomentar la gestión de emociones como una parte integral de la experiencia en el metaverso.

En resumen, la intervención de Javier Coterillo en el metaverso de Parqueland ha sido un evento pionero que redefinió la forma en que se abordan las emociones en un mundo digital en constante evolución. La búsqueda de soluciones y el valor de la valentía se unieron en un escenario virtual, donde las emociones se convirtieron en la clave para el éxito en un futuro incierto.