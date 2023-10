Hacer de la oficina la mejor carta de presentación para una empresa

Las empresas que reflexionan sobre la distribución de sus instalaciones y el mobiliario de sus oficinas pueden fomentar un entorno de trabajo más saludable y productivo.

Esto resulta atractivo para la atracción y retención de talento, al tiempo que actúa como una carta de presentación positiva ante clientes, socios y proveedores.

Para conseguir estos objetivos, Mobiliar ofrece apoyo a las empresas en el proceso de incorporar las nuevas tendencias, a través de equipamiento integral que facilita la comunicación y el trabajo en equipo con un proyecto de oficina que, además, integra mamparas móviles, sillas de oficina, mobiliario para sala de espera, muebles de recepción, etc.

Por qué es importante cada espacio de una oficina Los lugares de trabajo están compuestos por distintos espacios que cumplen diferentes funciones. En este sentido, la recepción es la primera impresión que ofrece una oficina, por lo que su diseño debe estar cuidado. Para ello, Mobiliar recomienda encontrar un equilibrio perfecto entre estética, ergonomía y funcionalidad para que cada lugar se convierta en un verdadero reflejo de quienes lo habitan. Esto se consigue poniendo atención a los materiales, acabados, texturas e iluminación que se use.

Por otra parte, dentro de una oficina de hoy en día, es imprescindible contar con espacios de descanso y concentración para los empleados. Una solución eficiente para ello son los phonebox. Estas cabinas, que disponen de un sistema de ventilación, aíslan todos los ruidos de la oficina, favoreciendo la concentración. Con Mobiliar es posible equipar estos espacios y otros como, recepciones, despachos, zonas operativas o salas polivalentes, entre otras.

Qué elementos son imprescindibles en el diseño de un espacio de trabajo La luz es uno de los elementos centrales en cualquier espacio de trabajo. Por lo general, se recomienda usar luz blanca en las áreas en las que es necesario estar concentrado y luz cálida en aquellos espacios en los que se buscan conseguir un ambiente más relajados. Asimismo, si en una oficina hay demasiada luz natural, es necesario recurrir a cortinas o estores para conseguir un ambiente de confort lumínico durante la jornada laboral.

Otro aspecto clave en un espacio de trabajo es el confort acústico. Para mejorar esta característica, Mobiliar cuenta con cabinas, mamparas divisorias y elementos fonoabsorbentes. Adicionalmente, la acústica de un lugar se puede mejorar instalando paneles acústicos que mejoran la productividad, la salud y el bienestar.

Mobiliar sabe que no se trata solo de tener ideas, sino de convertirlas en realidad. Hacen que tu proyecto se materialice y se transforme en la solución tangible que marque la diferencia en tu negocio y en tu vida.