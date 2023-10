Jugar a diferentes juegos de mesa en Halloween

Calabazas, velas, telarañas, brujas… ¡y juegos de mesa! Halloween es una de las fiestas más temáticas del año, por lo que es muy importante contar con el equipo adecuado para poder disfrutarlas. En este caso, no solo se habla de contar con disfraces y decoración a la altura, sino de proponer actividades de miedo con las que poder disfrutar de los amigos, como es un buen juego de mesa.

En este caso, desde aquí vienen a proponer una de las más divertidas, pasar una buena noche de juegos de mesa. Lo bueno de los juegos de mesa que se pueden encontrar en tiendas como Juegos de la mesa redonda es que hay una gran variedad de temáticas con las que disfrutar. Para estos días en los que se celebra Halloween, existe una gran selección de juegos entre los que poder elegir.

Los zombis, los monstruos más icónicos de Halloween De la misma forma que resulta complicado de entender la Navidad sin un villancico, también resulta raro una noche de Halloween sin zombis. Los zombis han sido los protagonistas de muchas películas de televisión que se emiten durante la noche de Halloween y ahora es posible disfrutar con ellos en el tablero.

Para elegir hay muchas opciones diferentes. Para las personas que son de los que les gusta el género de superhéroes, pero no quieren renunciar al aspecto lúgubre y tétrico de los zombis, desde aquí recomiendan Zombicide Marvel. Los más pequeños también podrán disfrutar de los zombis, ya que hay juegos más pensados para ellos como Zombie kids evolution o Zombie teens evolution.

Si lo que les gusta es algo más peliculero y han disfrutado de la clásica película de Pesadilla antes de navidad, ahora también podrán jugar a su juego de mesa. Por otro lado, si son de los que prefieren un juego más ligero y no sacar a la mesa tanto tablero, no pasa nada, también hay otras opciones diferentes para disfrutar con los amigos como Virus Halloween o Happy Halloween.

Llevar Halloween a la mesa de juegos La influencia que tiene Halloween ha llegado a los juegos de mesa más clásicos, ya que también encontrarán una edición especial de Aventureros al tren con Aventureros al tren, el tren fantasma.

También hay otras opciones si les gusta la investigación, ya que en Mysterium el objetivo será ayudar a un pobre fantasma. Finalmente, si se desea que la fiesta sea completa y los más pequeños de la casa también cuenten con un juego a la altura del ambiente de estos días, se recomienda echar un vistazo a un juego de mesa de lo más exitoso, Fantasma Blitz con el que los más pequeños se divertirán poniendo a prueba su rapidez mental.

Independientemente del juego de mesa que elijas, es seguro pasar una noche de miedo con los amigos. Con cualquiera de estos juegos de mesa, se creará el ambiente perfecto para hacer que la noche de Halloween sea inolvidable. Disfrazarse, bajar un poco las luces y poner algo de música de ambiente apropiada y se logrará la atmósfera perfecta para disfrutar de todos estos juegos ambientados en Halloween.