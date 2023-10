Zero Latency anuncia una aventura de zombies en RV free-roam emocionante y avanzada llamada Outbreak

Zero Latency, uno de los referentes mundiales en entretenimiento inmersivo y creador de una de las mayores redes de RV free-roam (Realidad virtual sin cables), anuncia el lanzamiento de Outbreak, el juego de zombies en RV free-roam que llegará a España en las próximas semanas.

Outbreak, una emocionante aventura shooter de zombies a escala gigantesca, hará que los jugadores se enfrenten a hordas de muertos vivientes, luchen por la supervivencia y corran a contrarreloj para salvar a la humanidad, con un épico final de batalla contra jefes como nunca antes se ha visto en la realidad virtual. Con zombies ultrarrealistas desarrollados a partir de la captura de movimiento con actores, lleno de momentos cargados de acción para 8 jugadores en las arenas de RV más grandes que jamás hayas visto, tendrás más de 2.000 metros cuadrados de mundo para explorar.

"Outbreak es nuestra aventura más épica hasta la fecha y no podemos esperar a que todo el mundo disfrute a través de esta aterradora y emocionante experiencia que no tiene igual en el mercado", dijo Tim Ruse, CEO de Zero Latency. "Nuestro equipo de desarrollo ha trabajado duramente para hacer de Outbreak la experiencia más pulida y emocionante posible. Gracias a los más de 3 millones de partidas jugadas en 7 experiencias, sabemos muy bien qué es lo que hace que una aventura inmersiva se sitúe en la línea que separa el miedo de la emoción. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y creemos que este juego va a dejar a la gente con la boca abierta".

La historia de Outbreak embarca a los jugadores en un viaje cargado de adrenalina, en el que los soldados deben correr a contrarreloj para encontrar la cura del virus zombi. Cuando el edificio sea asaltado y la cura robada, tendrás que atravesar tejados poco seguros y librar batallas épicas contra los muertos vivientes. Los jugadores pondrán a prueba sus habilidades, su trabajo en equipo y su determinación, porque el destino del mundo está en sus manos.

Zero Latency ha celebrado recientemente tres millones de partidas jugadas en todo el mundo, con una de las mejores tecnologías de su clase, que garantiza a los jugadores que puedan experimentar mundos inmersivos que no están disponibles en ningún otro lugar. En espacios físicos a gran escala que no tienen rival en el sector de la RV free-roam, los jugadores tienen más libertad de movimiento que nunca, sin necesidad de mochilas, cables u otras distracciones.

Outbreak estará disponible en cualquiera de los centros ubicados en Madrid, Zaragoza, Valencia, Málaga, Bilbao y Terrassa. Los jugadores pueden solicitar el gameplay de su partida una vez hayan disfrutado de la experiencia de Outbreak.

Acerca de Zero Latency Zero Latency es la empresa referente en experiencias de realidad virtual, que permiten libertad de movimientos en un espacio de juego de gran tamaño y para varios jugadores simultáneamente. La compañía, con sede en Melbourne, Australia, y con espacios de juego en cuatro continentes, fusiona creatividad y tecnología para crear experiencias inmersivas de juego en realidad virtual. Zero Latency fue nombrada por Fast Company como una de las 10 compañías de juegos más innovadoras. Factura de forma global más de 20 millones de euros.