Riot Games presenta el nuevo grupo musical virtual "HEARTSTEEL" compuesto por campeones de LOL

Interpretando una variedad de géneros y con las voces de BAEKHYUN, ØZI, Tobi Lou y Cal Scruby, el grupo debutará con su single "PARANOIA" el 23 de octubre La conocida desarrolladora y distribuidora de videojuegos Riot Games ha presentado hoy mismo a HEARTSTEEL, un nuevo grupo virtual conformado por las versiones modernizadas de los campeones de League of Legends Ezreal (cantante), Kayn (rapero e instrumentista), Aphelios (instrumentista y compositor), Yone (productor), K'Sante (colíder y cantante) y Sett (colíder y rapero). HEARTSTEEL es el nuevo grupo de Riot Games Music (RGM), conocida por ser pionera en la escena artística virtual con aclamados grupos como K/DA, Pentakill, True Damage y otros tantos.



HEARTSTEEL es un grupo de entusiastas sin complejos consagrados a la expresión creativa y la individualidad intransigente. Su objetivo es forjarse un camino de éxito cueste lo que cueste. La personalidad y estilo del grupo se inspira en colectivos musicales modernos y tiene una mezcla de influencias de varios géneros y épocas que culminan en una identidad única y atrevida. El espíritu y la energía abrumadora de HEARTSTEEL se plasman a la perfección en el single con el que debutan: "PARANOIA".



Los fans podrán disfrutar del vídeo musical de "PARANOIA" en YouTube o escuchar la canción en las principales plataformas de música a partir del lunes, 23 de octubre a las 17:00 (hora española).



Maria Egan, directora global de música y eventos en Riot Games Entertainment, afirma que "los artistas virtuales de Riot han sido de los eventos musicales más innovadores y queridos por nuestra comunidad". "La idea de un grupo masculino lleva tiempo en las cabezas de nuestros jugadores, así que nos alegra poder hacer realidad esta fantasía. HEARTSTEEL es fruto de una gran colaboración entre nuestros talentosos equipos creativos y unos artistas emergentes de gran nivel. El espíritu de HEARTSTEEL es el de un supergrupo de grandes amigos unidos por la música que es más que la suma de sus partes. Se trata de una filosofía que nuestra comunidad encarna cada día con su pasión por nuestros juegos".



HEARTSTEEL se une al elenco de artistas virtuales de éxito de Riot cuya música abarca todos los géneros. Antes de dar luz a HEARTSTEEL, RGM creó a K/DA, un supergrupo de pop que batió records mundialmente y que estaba protagonizado por las campeones de League of Legends Ahri, Kai'Sa, Evelynn y Akali. "POP/STARS", el single con el que debutaron, recibió el platino hace poco de manos de RIAA. A día de hoy, su vídeo musical ha alcanzado más de 560 millones de visualizaciones, lo que lo convierte en el debut de un grupo de k-pop más exitoso en la historia de YouTube. No solo eso, sino que RGM también es el padre de Pentakill, el grupo de heavy metal que ya ha conseguido más de 460 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 200 millones de reproducciones en diferentes plataformas. RGM también ha hecho sus pinitos en el mundo del hiphop con el grupo virtual True Damage, que ha conseguido más de 165 millones de reproducciones en diferentes plataformas. Los tres grupos han actuado en vivo en el Campeonato Mundial de League of Legends a lo largo de los años. Las canciones de estos grupo virtuales forman parte del robusto compendio de más de 750 canciones de RGM, que en total acumulan más de 10 mil millones de reproducciones en diferentes plataformas.



HEARTSTEEL contará con la colaboración de artistas musicales de renombre de distintos géneros: BAEKHYUN como Ezreal, ØZI como Sett, Tobi Lou como K'Sante y Cal Scruby como Kayn.



BAEKHYUN es miembro del grupo de k-pop EXO y SuperM, y se le reconoce como uno de los mejores cantantes del género. Ha participado en tres miniálbumes de éxito (City Lights, Delight y Bambi) en solitario, así como en varios singles independientes y bandas sonoras originales. Cabe destacar su popularidad mundial, que consagró consiguiendo un millón de ventas por novena vez entre sus álbumes grupales y en solitario.

Cal Scruby es una rapero de Los Ángeles famoso pos sus letras ingeniosas y efectos visuales únicos. Su música trata temas cercanos con una gran variedad de referencias deportivas y humor autocrítico. Además de colaborar con Riot, ya ha trabajado con marcas de élite como NFL, EA Sports y Ciroc Vodka.

Nacido en Los Ángeles y criado en Taipei, ØZI alcanzó el estrellato gracias a su ilustre trayectoria en el mundo de la música en mandarín. Su versatilidad como compositor, productor musical, artista y director creativo le ha ganado su gran reputación en la industria. El álbum con el que debutó, "ØZI: The Album", fue reconocido con seis nominaciones en los prestigiosos Golden Melody Awards, el mayor honor en la música en mandarín. Además, recibió el premio al mejor artista emergente.

Tobi Lou es un artista de gran talento que arrasó en la escena musical contemporánea. Nació en Nigeria pero se crio en Chicago, y se ha forjado un estilo singular donde mezcla elementos del hiphop, el R&B y el pop en melodías increíbles. Su single revelación, "Buff Baby", atrajo la atención de la gente y lo posicionó como un artista al que no quitarle el ojo.