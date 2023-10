¿Qué impresora es necesaria para la línea de producción?

Las impresoras de inyección de tinta son, hoy en día, unos equipos imprescindibles en diferentes industrias, como la alimentaria, la de cosmética, la farmacéutica, la de piezas de automoción, entre muchas otras más.

La razón es que son aliadas para imprimir números de lote o de serie, fechas de caducidad, códigos de barra, etc., en diferentes materiales como, por ejemplo, plástico, metal, papel y vidrio. Cuando se utilizan de forma regular, hay que estar muy pendiente de la tinta de la impresora, ya que, si se agota, la productividad en las empresas se puede ver comprometida. En ese sentido, lo mejor es elegir una impresora con un gasto mínimo de tinta, lo que garantiza una vida útil mucho más larga de los cartuchos y, por lo tanto, unos costes menores de impresión.

Los tipos de impresoras de inyección de tinta Existen diferentes tipos de impresoras de inyección de tinta. Cada una de ellas tiene características diferentes, ventajas y desventajas. La primera de ellas es la impresora de tinta continua, cuyas ventajas principales son de alta velocidad de impresión y capacidad para imprimir de muchas formas. No obstante, estos modelos tienen algunas desventajas, dado que son muy costosos, requieren mucho mantenimiento y la tinta que utilizan tiene olores fuertes.

A su vez, están las impresoras de inyección de tinta térmica. Estas poseen algunas bondades como poco mantenimiento e impresión de alta resolución. Lo negativo de ellas es que el coste de impresión es muy costoso. Además, estos modelos utilizan cartuchos de tinta muy pequeños que duran poco.

Finalmente, están las impresoras de inyección de tinta piezoeléctrica, como las FX ONE. Estas destacan por requerir un mínimo mantenimiento, por imprimir en alta resolución, por tener un costo bajo por impresión, por poder utilizar una diversidad de tintas y por tener altura de impresión. Su única desventaja es que tiene una velocidad de impresión un poco más lenta, específicamente de 100 metros por minuto.

Gama de impresoras FX ONE La gama de impresoras FX ONE está conformada por tres diseños: la FX ONE Estándar, la FX ONE Remote y la FX ONE Plus.

La impresora FX ONE Estándar destaca por tener una alta calidad de impresión y por poder utilizarse de forma independiente o integrarse a un sistema de red de producción. Con este equipo se puede imprimir directamente sobre productos como bandejas, sacos, cajas, etc.

A su vez, está la FX ONE Remote, la cual se caracteriza por su simplicidad, pues solo tiene capacidad de imprimir entre una y ocho líneas de código. Sin embargo, algo muy beneficioso es que permite a los usuarios utilizar sus propios estilos de fuente y gráficos.

Por su parte, está la FX ONE Plus, que es una impresora de caracteres grandes de hasta 72 mm de altura de impresión y es la alternativa ideal para los sistemas complejos de etiquetado de productos.

Elegir la tinta adecuada para las FX ONE La compañía Foenix Coding cuenta con una amplia gama de tintas de diversos colores que sirven para imprimir en diferentes superficies (porosas y no porosas) tales como cartón, madera, yeso, metal, vidrio, plástico, entre otras. Las mismas se caracterizan por tener una óptima adherencia, contraste y un alto rendimiento.

Algo muy destacado es que las tintas son inodoras. Esto resulta muy importante para los negocios que fabrican productos como alimentos y bebidas, por solo mencionar algunos. Foenix Coding también dispone de un cartucho de tinta integral y reemplazable que protege al sistema de tinta de suciedades y de la contaminación en general.