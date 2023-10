Theriva™ Biologics anuncia la presentación en el Congreso ESMO 2023 de los resultados de supervivencia del estudio de fase 1

Se trata de un estudio que evalúa el VCN-01 en combinación con durvalumab en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello metastásico o recurrente. Los resultados del estudio patrocinado por investigadores en colaboración con el Instituto Catalán de Oncología (ICO) muestran una mayor supervivencia de los pacientes, correlacionada con la regulación al alza inducida por el VCN-01 de PD(L)-1 Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), («Theriva» o la «Empresa»), una empresa en fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran necesidad insatisfecha, ha anunciado hoy la presentación de los datos de un estudio de fase 1 patrocinado por investigadores que evalúa el VCN-01 en combinación con durvalumab para pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello metastásico o recurrente (CCECC m/r). Se observó una supervivencia alentadora en pacientes que experimentaron una progresión a agentes anti-PD(L)-1 tras la administración sistémica del VCN-01 en combinación con durvalumab. Los datos se presentarán en un póster en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebrará tanto de forma virtual como presencial en Madrid (España) del 20 al 24 de octubre de 2023.

"Nos sentimos esperanzados por la actividad biológica observada en pacientes con CCECC m/r tratados previamente con agentes anti-PD(L)-1, en los que se necesitan urgentemente nuevas opciones para ofrecer a los pacientes las mejores posibilidades de supervivencia a largo plazo», afirma Steven A. Shallcross, consejero delegado de Theriva Biologics. «Los resultados muestran una mayor supervivencia de los pacientes, que guarda correlación con la regulación ascendente de PD(L)-1 inducida por el VCN-01 y destaca la prometedora capacidad de los enfoques combinados basados en el VCN-01, que pueden transformar el tratamiento de cánceres devastadores con grandes necesidades no cubiertas. Confiamos en utilizar nuestros hallazgos a medida que avancemos en el desarrollo clínico del VCN-01".

Entre los datos y conclusiones clave que figuran en la presentación de la ESMO se incluyen:

Se inscribieron 20 pacientes con una mediana de 4 líneas previas de terapia, de los cuales seis en la concomitante (CS) (dosis única de VCN-01 en combinación con durvalumab en el día 1) y 12 en la secuencial (SS) (dosis única de VCN-01 en el día -14 y durvalumab en el día 1) fueron evaluables para la respuesta. En la cohorte CS a la dosis de 3,3×1012 partículas virales (PV), la supervivencia global (SG) fue de 10,4 meses. En la cohorte SS a la dosis de 3,3 × 1012 PV la SG fue de 15,5 meses, mientras que en la cohorte SS a la dosis de 1 × 1013 PV la SG fue de 17,3 meses. 11 pacientes (61,1%) estaban vivos >12 meses (2 en CS; 5 en SS a 3,3 × 1012PV, 4 en SS a 1 × 1013 PV). A pesar del estadio avanzado de la enfermedad y de la tasa de respuesta objetiva del 0%, la mayoría de los pacientes parecieron beneficiarse del tratamiento posterior.

Actividad biológica : Los pacientes mostraron replicación del VCN-01 y el aumento de los niveles séricos de hialuronidasa se mantuvo durante más de seis semanas. Se observó un aumento de las células T CD8, un marcador de inflamación tumoral y una regulación al alza de PD-L1 en los tumores. En las biopsias tumorales se observó un aumento de PDL1-CPS (16/21; p=0,013) y de células T CD8 (12/21; p=0,007) con respecto al valor basal. La puntuación CPS de las biopsias tumorales aumentó con la administración del VCN-01 en el día 8 tras la administración en el grupo secuencial. Se observó una correlación estadística entre la CPS en el día 8 y la SG de los pacientes (p=0,005).

: Los pacientes mostraron replicación del VCN-01 y el aumento de los niveles séricos de hialuronidasa se mantuvo durante más de seis semanas. El resumen completo de la presentación (#937P) se encuentra en el portal del Congreso de la ESMO y el póster estará disponible a partir del domingo 22 de octubre de 2023 a las 9:00 horas (CEST). A continuación se ofrece más información sobre el cartel.

Título: Resultados de supervivencia en el Estudio de fase I de VCN-01 en combinación con durvalumab (MEDI4736) en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente o metastásico que no han respondido a un tratamiento previo de inmunoterapia

Autor que presenta la información: Maria Jové (Hospitalet de Llobregat, España)

Fecha y hora de la sesión de pósteres: Domingo 22 de octubre de 12:00 a 13:00 horas (CEST)

Lugar: Pabellón 8 de IFEMA Madrid, España Seminario web KOL, lunes 23 de octubre de 2023 a las 8:00 horas ET (14:00 horas CEST)

El seminario web KOL contará con la participación del Dr. Ricard Mesia, jefe del departamento de oncología médica del Instituto Catalán de Oncología de Barcelona. El Dr. Mesia hablará sobre las necesidades médicas no cubiertas en el panorama del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, las limitaciones actuales y la necesidad de nuevos enfoques, junto con los puntos clave de la presentación del póster de Theriva en la ESMO. Tras el debate formal tendrá lugar una sesión de preguntas y respuestas en directo. Para inscribirse en el acto, haga clic aquí. También se podrá acceder a una retransmisión en diferido en la sección «Eventos» del sitio web de la empresa en www.therivabio.com.

Acerca de VCN-01

VCN-01 es un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer. Este modo de acción único permite al VCN-01 ejercer múltiples efectos antitumorales al (i) infectar y lisar selectivamente las células tumorales; (ii) mejorar el acceso y la perfusión de los productos de quimioterapia coadministrados; y (iii) aumentar la inmunogenicidad del tumor y exponerlo al sistema inmunitario del paciente y a los productos de inmunoterapia coadministrados. La administración sistémica permite al VCN-01 ejercer sus acciones tanto en el tumor primario como en las metástasis. El VCN-01 se ha administrado a más de 80 pacientes en ensayos clínicos de fase 1 y patrocinados por investigadores sobre distintos tipos de cáncer, como el PDAC (en combinación con quimioterapia), el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (con un inhibidor de puntos de control inmunitario), el cáncer de ovario (con terapia celular CAR-T), el cáncer colorrectal y el retinoblastoma (mediante inyección intravítrea).

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), es una empresa diversificada de fase clínica que investiga tratamientos antineoplásicos y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial española participada íntegramente por la Empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Además del VCN-01, los candidatos en fase clínica de la Empresa incluyen: (1) SYN-004 (ribaxamasa) que está diseñada para degradar ciertos antibióticos betalactámicos de uso común IV dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como VRE (Enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (aGVHD) en receptores de trasplante alogénico de células hematopoyéticas (HCT); y (2) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones cGMP y destinada a tratar enfermedades tanto GI locales como sistémicas. Para obtener más información, se puede consultar el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.