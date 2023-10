Aprendizaje de inglés online vs. tradicional: Novakid revela lo que piensan los padres españoles y del resto del mundo

El otoño marca la vuelta al colegio en todo el mundo. Y con ello, los padres empiezan a pensar, no solo en los utensilios escolares y los cambios en la vida en el hogar, sino también en las actividades extraescolares, incluido el aprendizaje de idiomas extranjeros. La plataforma de aprendizaje de inglés online, Novakid, ha decidido investigar las actitudes de los padres de diferentes partes del mundo hacia el aprendizaje del inglés. ¿Cómo se comparan los españoles con otros países? El reciente aumento en el aprendizaje online fue desencadenado por la pandemia, que redujo significativamente las interacciones sociales. Incluso cuando se levantaron las restricciones, las herramientas online continuaron reemplazando los métodos tradicionales en diversas áreas, incluidas las compras, el entretenimiento y el estudio. Como resultado, muchas personas descubrieron numerosos beneficios de pasar a lo digital.

Siendo una startup de seis años centrada en gamificar clases de inglés para niños, Novakid se enfrentó a una pregunta crucial: ¿cómo perciben los padres los cursos online en comparación con las aulas tradicionales y las clases presenciales? ¿Están dispuestos a continuar con estos nuevos métodos de aprendizaje o extrañan las interacciones sociales del entorno tradicional? Para averiguarlo, Novakid llevó a cabo una encuesta entre 15.000 padres de 15 países, incluyendo Italia, España, Francia, Alemania, Polonia, la República Checa, otras naciones europeas, así como el Medio Oriente y Asia. La encuesta exploraba las actitudes hacia diversas formas de aprendizaje, ya sea a distancia, presencial o híbrido, y también examinaba la importancia de las consideraciones financieras en sus elecciones.

La encuesta reveló que la creencia más ampliamente compartida a nivel mundial es que la efectividad de las clases de inglés online o tradicionales depende en gran medida de las habilidades y el enfoque del profesor. Sin embargo, en España, un mayor porcentaje de padres se inclina hacia la enseñanza en persona, enfatizando el valor de la interacción directa (46,3%). Le siguen un 40% que prefiere la conveniencia y asequibilidad de las lecciones online y un 16,9% que favorece un formato híbrido que combina el aprendizaje tradicional con práctica adicional online.

El profesor vs. el método: ¿qué es más importante?

Un profesor es importante para los españoles al elegir un método de enseñanza, pero no tanto como lo es en otros países. Un cuarto de los padres españoles cree que las habilidades y el enfoque del profesor son más cruciales que el propio método de enseñanza. De hecho, la selección de profesores en las escuelas online es mucho más amplia y no se puede comparar con ninguna de las principales instituciones tradicionales del mundo, que no pueden soportar los costes de importar costosos profesores extranjeros. Además, la enseñanza tradicional en persona a menudo implica un formato grupal en el que se espera que el profesor maneje la dinámica del grupo, mientras que la enseñanza online garantiza que el 100% de la atención del profesor esté dedicada a un solo niño. A pesar de las ventajas y desventajas, se pueden encontrar buenos profesores en ambos métodos, y las clases grupales cada vez se ofrecen más en las escuelas online.

Menos dudas sobre la enseñanza online

La preocupación de los padres es que las habilidades sociales no se desarrollarán adecuadamente si los estudiantes solo estudian en casa. Como tal, un 11,1% considera que el aprendizaje online es una opción viable solo en caso de emergencias o pandemias, mientras que un 16,9% lo considera un complemento para el aprendizaje tradicional.

El factor del tiempo frente a la pantalla, que anteriormente se creía que era un obstáculo para el crecimiento adicional del software de e-learning para niños, preocupa solo al 8,9% de los padres.

Aprendizaje online como una opción más asequible

Casi el 15% de los españoles prefiere las clases de inglés online para niños porque son más baratas que las tradicionales. Esto plantea la pregunta de cuánto están dispuestos a gastar realmente los padres en educación inglesa cada año. La mayoría de los padres, alrededor del 65%, preferirían mantenerlo por debajo de los 500 euros por año escolar, ya que cada euro cuenta. Mientras tanto, solo un pequeño 7% puede permitirse gastar más de 1000 euros al año en clases de inglés.

El tiempo y la flexibilidad no son factores tan significativos para los españoles

No es ningún secreto que en el mundo de hoy, el tiempo es tan valioso como el dinero. Alrededor del 13,5% de los padres prefieren el aprendizaje online debido a limitaciones de tiempo: la flexibilidad que ofrece en la programación y el tiempo ahorrado al no tener que trasladarse, puede significar más tiempo de calidad en familia. Sin embargo, esta preocupación es menos común que en otros países encuestados, donde el promedio mundial se sitúa en el 22,5%.

