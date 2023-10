La cadena multimarca francesa Besson refuerza su expansión con su primera tienda de calzado en el País Vasco

Desde el próximo 18 de octubre, los amantes de los zapatos y de la moda contarán con un nuevo punto de venta especializado en calzado para toda la familia en Irún, la primera tienda de Besson en Gipuzkoa. Con cerca de 700m2 y un total de 6 empleados, la tienda contará con famosas marcas nacionales e internacionales, así como con alrededor de 2.500 modelos de calzado de caballero, mujer y niños, además de una enorme colección de bolsos y artículos específicos Los vascos contarán con un nuevo punto de venta especializado en estilo y tendencias, a precios muy competitivos y de calidad, sin dejar de lado la belleza de los materiales y la comodidad a partir del próximo 18 de octubre. Con cerca de 700m2 y un total de 6 empleados, la cadena multimarca de calzado líder en Francia, Besson, ha apostado por el parque comercial Txingudi, Irún, para la apertura de su nuevo espacio, convirtiéndose en la tienda más grande de calzado de piel y marcas de Gipuzkoa. Esta apertura será la primera en el País Vasco, pero no la última, ya que la marca ya está barajando abrir una en Bilbao y otra en Donostia a finales del año que viene.

Para Ricardo Palma Huete, Country Manager de Besson Calzados España, destaca que "seguir creciendo es solo una prueba más de que lo que hacemos nos importa y queremos que la gente disfrute de nuestros productos y de la mejor calidad posible a un precio competitivo. Este nuevo espacio nos ayuda a expandirnos a nivel nacional y nos da fuerzas para seguir con la ambiciosa estrategia de desarrollo con las próximas aperturas. Seguiremos manteniendo nuestra esencia y siguiendo las tendencias del mercado para que los clientes puedan disfrutar de las últimas novedades".

La nueva tienda de Irún, cuenta con alrededor de 2.500 modelos diferentes para satisfacer a toda la familia (hombres, mujeres, niños y bebés) y todos los estilos (chic, casual, city, deportivo…). Además, encontrarán artículos específicos (boda, comodidad, seguridad, etc.), así como muchos accesorios y una gran colección de bolsos.

La nueva tienda cuenta con famosas marcas nacionales e internacionales que confían en Besson como: Levis, Fluchos, Callaghan, Pitillos, Jack and Jones, Coronel tapioca, Dr Franklin, Puma, Bugatti, Dockers, Kangaroos, Mustang, entre otras. El calzado de piel es fabricado únicamente en España y Portugal.

Además, todos aquellos que se acerquen a la tienda durante las primeras semanas de apertura, gozarán de una oferta de bienvenida, en la que el segundo par de zapatos contará con un 50% de descuento sobre el precio más bajo.

6 tiendas y 2 próximas aperturas en España

Actualmente en España ya cuentan con seis tiendas: cuatro en Madrid; una en Zaragoza; y una en Gipuzkoa. Normalmente, los espacios más pequeños, 600- 750m2, están ubicados en centros comerciales y centros de ciudad, mientras que las que cuentan con más m2, entre 750 a 1200m2, se encuentran en parques comerciales.

Próximamente, el 2 de noviembre, la compañía abrirá una nueva tienda en el centro comercial Gran Plaza 2, en Majadahonda, y otra el 23 de noviembre, en el centro comercial Plaza Norte, en San Sebastián de los Reyes, ambos espacios en Madrid. Para el 1 de marzo de 2024, se inaugurará la primera tienda en la calle Pelayo, en pleno centro de Barcelona.

Cadena líder en Francia en la venta de calzado de piel y marcas

Desde 1982, Besson Calzados es la cadena líder en Francia en la venta de calzado de piel y marcas, con 180 puntos de venta. Allí, los establecimientos tienen tamaños entre 1.200 y 1.800m2. Se trata de la tienda que cuenta con la mayor oferta de calzado multimarca de Europa.

La exigencia ha estado en el corazón del compromiso de Besson, conciliando la elección, calidad y accesibilidad de sus artículos. Para lograrlo, la compañía francesa lleva a cabo una estrategia de abastecimiento específica que garantiza la relación calidad/precio de los productos y materias primas, especialmente el cuero, que representa el 50% de su surtido, siendo marcas reconocidas la mayoría del resto.