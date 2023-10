SunMedia contribuye a reducir la brecha digital de personas en exclusión social a través del voluntariado corporativo de Fundación Integra

SunMedia inicia su voluntariado corporativo en Fundación Integra, impartiendo una sesión sobre la importancia de las plataformas digitales como LinkedIn en la búsqueda de empleo SunMedia, empresa miembro de Compromiso Integra desde 2022, se une al programa de voluntariado corporativo de Fundación Integra con el objetivo de contribuir a mejorar la empleabilidad de personas en exclusión social y con discapacidad.

Laura Abis, Head of HR en SunMedia; Mónica Salamanca, Global Recruitment & Development Manager; Roberto Agudo, IT Support Manager; y Álvaro Cañete, Diseño Creativo, son los primeros voluntarios de SunMedia que se han sumado a esta experiencia impartiendo una sesión sobre la importancia de las plataformas digitales como LinkedIn en la búsqueda de empleo, en el marco del programa de formación digital ‘Integra Tech’.

"Creo que el voluntariado corporativo es un beneficio para todos los implicados: incrementa el orgullo de las personas voluntarias, se mejoran las habilidades de las personas que reciben estas formaciones a la hora de buscar empleo y, desde el lado empresarial, mejora significativamente la imagen de las compañías que ponen en marcha estrategias de RSC", explica Laura Abis, Head of HR en SunMedia.

Por su parte, Mónica Salamanca, Global Recruitment & Development Manager en SunMedia, destaca la satisfacción de poder ayudar a colectivos vulnerables en su búsqueda de empleo. "Es increíble ver el entusiasmo que transmiten", detalla.

Gracias a esta labor de voluntariado en la que participa SunMedia, personas en exclusión social y con discapacidad aprenden a identificar sus habilidades y adquieren las herramientas necesarias para iniciar su proceso de integración socio-laboral.

Fundación Integra, gracias al apoyo de empresas como SunMedia, cuenta con un equipo de voluntarios formado por más de 3.500 profesionales de 150 empresas y ha conseguido desde 2001 más de 20.000 empleos para personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, exreclusos o exdrogodependientes.