¿Cómo saber cuál será el precio de la luz mañana?

En los hogares de España, ahorrar en la factura de la energía eléctrica se ha convertido en una prioridad. En ese sentido, es fundamental conocer el precio de la luz mañana, ya que el servicio energético español no tiene una tasa fija.

En ese sentido, el servicio de Apaga Luz tiene un gran valor para los ciudadanos que intentan ahorrar en las facturas de electricidad. Se trata de un sitio web que, entre otros datos, brinda la información actualizada sobre el precio al que estará la luz mañana, además de un registro histórico.

La posibilidad de tomar previsiones Conocer las tarifas a las que se valorará la luz el día siguiente es una excelente herramienta para poder tomar previsiones que ayuden a alcanzar el objetivo de reducir el gasto en energía. Saber las horas en que la luz será más costosa permite que los usuarios puedan decidir estratégicamente cuando desconectar ciertos electrodomésticos, así como encenderlos en las horas en que el precio de la luz será más bajo.

Por ello, utilizar una plataforma como la de Apaga Luz ayuda a los consumidores a decidir con un día de antelación a qué horas les conviene realizar las actividades que requieren un mayor consumo de energía, como lavar y secar la ropa; encender la calefacción o el aire acondicionado; usar ordenadores de escritorio y cargar las baterías de los teléfonos, ordenadores portátiles y otros dispositivos móviles.

Al mismo tiempo, con esa información, los usuarios pueden estar conscientes de cuáles son los horarios en los que es preferible dedicarse a actividades que no involucren un gran gasto de energía. O, en su defecto, podrían utilizar ese tiempo para atender diligencias, pasatiempos o proyectos que puedan llevarse a cabo fuera de casa.

Las dos subastas de la energía eléctrica en España Apaga Luz explica a sus usuarios que la energía eléctrica en España tiene dos subastas: una a las 13:15 y otra a las 14:30. Estas se hacen a través del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y se conocen como subastas del Pool del mercado mayorista.

Al respecto, la web aclara que esa tasa solo indica el precio de KWh, pero no es el valor definitivo, ya que se le agregan otros costes por los servicios de ajuste. Las tarifas definitivas se difunden a las 20:15.

Por ello, Apaga Luz señala que los usuarios que visiten la página entre las 13:30 y las 20:15 podrán ver el precio de la luz mañana, según los datos del OMIE. Pero, si se revisa la web entre las 20:15 y las 00:00, los consumidores tendrán a disposición el precio definitivo, que se basa en la información de la subasta de ESIOS de Red Eléctrica de España.