¿Hasta qué punto es importante la revisión oftalmológica en niños?, por el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus

La revisión oftalmológica en niños es un aspecto fundamental de su salud y como tal debe ser considerada una obligación para evitar problemas en un futuro.

Cuando se realiza en el momento adecuado, la revisión permite detectar, combatir y/o prevenir cualquier problema que pueda afectar su visión y evolución posterior durante las próximas etapas de su vida.

Consciente de ello, el equipo del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus ofrece a sus pacientes toda la tecnología necesaria y la atención de profesionales cualificados para realizar el diagnóstico y el tratamiento oftalmológico más adecuado para cada niño.

La importancia de la oftalmología pediátrica La revisión oftalmológica en niños es muy importante, ya que durante esta etapa las estructuras oculares aún se encuentran en fase de desarrollo, mejorando la agudeza visual a medida que el niño crece. La Oftalmopediatria es una subespecialidad de la Oftalmología dedicada a diagnosticar, tratar y prevenir los defectos de la visión y afecciones oculares durante la infancia y la adolescencia. Por esta razón es recomendable que los niños asistan a una consulta oftalmológica anualmente, como parte de su control médico, incluso si no existe ninguna señal de alarma o de patología de la visión.

La edad ideal para asistir por primera vez a la consulta es a partir de los 3 o 4 años. En esta etapa el globo ocular está más desarrollado y el niño ya es capaz de colaborar con la exploración. La revisión oftalmológica en niños debe mantenerse anualmente, por lo menos hasta los 14 años.

Casos en los que la revisión oftalmológica en niños es aún más necesaria

Si bien es ideal llevar a los niños a una consulta oftalmológica por lo menos una vez al año, hay casos en los que la asistencia a una revisión es totalmente ineludible. Algunos de los síntomas inequívocos de que hay que acudir a un oftalmólogo pediátrico es en casos donde el parto fue prematuro, la pupila es de color blanquecina, presenta constante lagrimeo, tiene párpados caídos o uno o ambos ojos presentan desviación. Por otro lado, si los padres padecen de glaucoma o errores refractivos o hay antecedentes familiares de ceguera, también es necesario llevar al niño a una revisión oftalmológica temprana. Un diagnóstico a tiempo es capaz de prevenir patologías como el ojo vago, estrabismo, dacriocistitis, inflamaciones oculares, miopía, hipermetropía y astigmatismo, así como la presencia de enfermedades hereditarias, entre otras patologías.

¿Es necesario valorar la genética y la herencia? Existe un amplio grupo de enfermedades de transmisión genética que puede presentarse en los niños o incluso en edad adulta pero ya se tiene la base genética para que se desarrollen. Algunas de estas enfermedades, como el Queratocono, ciertas maculopatías y muchas de las distrofias retinianas como la Neuropatía de Leber, tienen una base genética que si se conoce se pueden tomar medidas para que no aparezcan o para que su curso no sea tan agresivo, por ello recomendamos que en los casos de se sabe la presencia de enfermedades genéticas en la familia o de ceguera de causa desconocida, realizar un estudio del genoma, del ADN, para averiguar si hay alguna patología de este tipo.

Los estudios genéticos, hasta hace muy poco eran complicados, con un coste elevado y en muy pocos sitios se podían realizar. Actualmente, han ido mejorando estas limitaciones y en este hospital disponen de la tecnología para poder realizarlos y dar una información veraz y práctica a los padres (consejo genético), basado en datos objetivos que puedan orientar sobre qué hacer en caso de detectar estos genes patológicos.

En el Departamento Oftalmológico del Hospital Universitari Dexeus, hay un equipo de expertos profesionales y de mucha trayectoria en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades oculares en niños. Además de eso cuentan con lo último en aparatología tecnológica, incluyendo la incorporación reciente de un equipo de detección precoz de enfermedades oculares. Es el centro con todo lo necesario para garantizar y cuidar la salud visual desde la infancia hasta la edad adulta.