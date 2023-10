Qué es el inbound marketing y por qué es efectivo para las empresas

En un mundo cada vez más competitivo, las empresas tienen que abordar las estrategias promocionales de una forma más creativa para que su público objetivo no solo se sienta atraído por su producto o servicio, sino que también establezca una mejor relación con la marca.

La agencia digital Merca3W considera que los métodos tradicionales de mercado no son suficientes para lograr este objetivo, teniendo en cuenta que estrategias como el inbound marketing pueden llegar a mejores resultados en un período de tiempo más corto. Es por esto que se propuso explicar en qué consiste esta metodología comercial y cuáles son sus principales beneficios.

Características del inbound marketing El inbound marketing es una estrategia que busca construir una comunidad de clientes sólida a partir de la creación de contenido valioso y experiencias personalizadas que enriquezcan las vivencias de las personas. Esta estrategia se encarga de crear contenidos que formen conexiones útiles, donde los productos o servicios hacen de catalizadores que sirven para resolver problemas reales, puntuales y diferenciados, fortaleciendo de esta manera la relación de las personas con la marca.

Existen tres principios que rigen esta metodología de marketing: la atracción, la interacción y la persuasión. Si el objetivo es mejorar el tráfico de las personas a la página web de la empresa, por ejemplo, en principio se debe atraer a las personas con contenido útil que sirva como instrumentos para el desarrollo de actividades cotidianas. Esto no solo aumenta la cantidad de leads, sino que además incrementa las posibilidades de que estos se conviertan en clientes satisfechos. Esta relación se estimula a través de la interacción, fortaleciendo los canales de comunicación directa por medio de chatbots o cualquier otra metodología de atención al cliente que permita a las personas sentirse escuchadas y que además le ayuden a la empresa a reunir datos valiosos sobre sus compradores. Por último, se debe persuadir al usuario no solo con contenidos atractivos, sino también con herramientas de fidelización como promociones, correos personalizados, conversaciones contextualizadas, programas de afiliados o cualquier otra manera que invite a las personas a mantener su confianza en la empresa.

Inbound marketing garantiza beneficios y resultados visibles por más tiempo En el largo plazo, las estrategias de inbound marketing ayudan a fortalecer la comunidad de clientes y, por consiguiente, a aumentar las ventas y los índices de crecimiento. Desde 2010, Merca3W ha acompañado a las empresas en la tarea de fortalecer sus programas de marketing, implementando metodologías comerciales innovadoras que incluyen el inbound marketing como eje trasversal de sus planes de servicio al cliente. Cada empresa está inmersa en una realidad específica, por eso necesita soluciones hechas a la medida que no solo respondan a las características de la organización, sino que además den cuenta de sus objetivos misionales. Para Merca3W, se deben aprovechar los beneficios que ofrecen las estrategias de marketing de la actualidad, para ganar solidez y confianza, mientras se aumenta la reputación de la marca en los diferentes medios donde los usuarios se desenvuelven.

Si se quiere contactar a estos expertos, se puede acceder a su sitio web o enviarles un correo a contacto@merca3w.com