La biofilia y el arte de lo preservado para la decoración de espacios con Roses to Love

En los últimos años, el vínculo innato que los seres humanos tienen con la naturaleza ha sido promovido a partir de la búsqueda de salir de la constante artificialidad y urbanización y recuperar la conexión con fuentes y elementos de origen natural.

Esta relación propia de todas las personas es denominada biofilia, e impulsa un amor intrínseco hacia todo lo que florece y vive naturalmente en el entorno.

En Roses to Love, esta conexión biofílica cobra vida en una fascinante sinfonía entre la naturaleza y el arte de lo preservado. La marca, especializada en rosas preservadas, ofrece un universo de naturaleza artística, donde la belleza de las flores se funde con la creatividad humana.

La biofilia en la decoración Popularizada por el biólogo Edward O. Wilson en la década de 1980, la biofilia sostiene que los humanos tienen una profunda conexión biológica y psicológica con el mundo natural, por lo que están impulsados intrínsecamente a buscar conexiones con él. En esencia, es la capacidad de maravillarse con lo naturalmente vivo.

Los valores e ideales de la biofilia pueden trasladarse a diversas esferas de la vida cotidiana, incluyendo la arquitectura y el diseño de interiores, donde se busca incorporar elementos que resalten la belleza de la naturaleza.

En este concepto se ha centrado la tienda online Roses to Love, la cual ofrece una conexión con la naturaleza a través de flores preservadas.

Biofilia: el arte de lo preservado Llevando el arte a las rosas, la firma Roses to Love se dedica a la preservación de rosas naturales para su uso en decoración y como regalos memorables. Esta propuesta plasma un equilibrio entre la biofilia y el arte, invitando a quienes sienten afinidad hacia las plantas y las flores a apreciar la belleza de la naturaleza en su vida diaria, mediante el uso de rosas preservadas como elemento decorativo.

Las rosas preservadas de Roses to Love permiten disfrutar de la belleza de las flores naturales durante períodos prolongados sin la necesidad constante de reemplazarlas. Por esta razón, son una forma simple, pero elegante, de atraer la naturaleza a los espacios interiores y honrar la biofilia innata. Se trata de rosas reales que han pasado por un proceso especial que les permite mantener su apariencia y belleza durante un tiempo prolongado, a menudo varios meses o incluso años, sin marchitarse ni perder su color.

La propuesta de Roses to Love está en línea con la filosofía de la biofilia, representando el arte de lo preservado y añadiendo un toque de naturaleza, originalidad y sofisticación a cualquier espacio. Además, al requerir un mantenimiento mínimo y conservar su frescura a lo largo del tiempo, permiten mantener viva la conexión con la naturaleza de una manera sostenible y hermosa.

Roses to Love es la manifestación perfecta de cómo el arte de lo preservado y la biofilia se unen para llevar la belleza de la naturaleza a las vidas cotidianas. De esta forma, permite a las personas apreciar y cuidar el entorno, mientras se disfruta de la elegancia de las rosas preservadas en su máximo esplendor.