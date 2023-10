Repara tu Deuda Abogados cancela 25.565€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Los motivos de su insolvencia son un sobreendeudamiento personal y la reducción de su capacidad económica por la situación del mercado laboral Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº12 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (Bepi) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 25.565 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican losabogadosdeRepara tu Deuda, "los hechos de los que deriva su situación de insolvencia son un sobreendeudamiento personal y una significativa reducción de su capacidad económica debido a la situación del mercado laboral. Por este motivo, decidió empezar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas".

Según afirman desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad,un mecanismo previsto para la cancelación de la deuda de las personas físicas, incluyendo en este punto a los autónomos. Desde septiembre del año pasado, con la reforma de esta herramienta, no es necesario intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los bancos y las entidades financieras".

Aprobada en el año 2015, todavía hay muchas personas que desconocen la existencia de esta herramienta legal. A pesar de ello, son ya más de 20.000 los particulares y autónomos que han puesto su historia de sobreendeudamiento en manos del despacho de abogados para reactivarse en la economía, poder acceder a nueva financiación y también salir de los listados de morosidad como ASNEF.

Repara tu Deuda fue creado precisamente en el año 2015. Desde entonces hasta ahora ha logrado rebasar la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes, procedentes de las diferentes comunidades autónomas. Su previsión es que esta cifra continúe incrementándose como consecuencia de que hay un elevado número de consultas que se reciben a diario y debido a que más personas han conocido esta herramienta. También es importante que muchos de los exonerados cuentan cuál es su historia de sobreendeudamiento y posterior resultado satisfactorio de su proceso.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales es suficiente con que el concursado no supere los 5 millones de euros, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúen de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para tratar de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas al reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.