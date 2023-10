El 44% de los españoles de más 65 años no tiene instalada una solución de ciberseguridad

Kaspersky revelas las acciones online que ponen en peligro la seguridad de los datos de las personas mayores de 65 años, como aceptar términos sin leer o repetir contraseñas Cada vez son más las personas mayores que se suman a las nuevas tecnologías y utilizan dispositivos conectados a Internet en su día a día. Sin embargo, muchas de ellas aún no son conscientes de los riesgos que existen en la Red, algo de lo que tratan de aprovecharse los ciberdelincuentes. Así lo pone de manifiesto el informe ‘Influencia de la tecnología en la vida de los españoles’, elaborado por Kaspersky, que revela que un 44% de las personas mayores de 65 años no tiene instalada ninguna solución de ciberseguridad en sus dispositivos.

Además de no contar con este tipo de protección, las acciones más habituales que ponen en peligro los datos de estos usuarios son aceptar, sin leer, las cláusulas y condiciones cuando se realiza una compra o se descarga alguna app o programa (32%), usar siempre las mismas contraseñas (30%) y tener la geolocalización activada (29%).

Se trata de datos preocupantes, ya que, a pesar de que un 82% de personas mayores de 65 años asegura no haber sido víctima de ningún tipo de ciberataque, un 11% reconoce haber descargado un virus sin querer y un 7% admite haber recibido un mensaje pidiendo hacer clic en un enlace fraudulento en el que introdujo sus datos personales.

Los expertos en ciberseguridad recuerdan que la formación y concienciación son esenciales para garantizar que las personas mayores puedan beneficiarse de todas las ventajas que la tecnología ofrece sin caer en riesgos innecesarios. "Además de la educación en este área, también es recomendable contar con soluciones de ciberseguridad que mantengan protegidos los dispositivos, bloqueando ataques y alertando a los usuarios a través de recursos actualizados constantemente frente a las últimas amenazas", explica Marc Rivero, Lead Security Researcher de Kaspersky.

Dependencia tecnológica, también en mayores

Del estudio de la compañía de ciberseguridad también se desprende que un 40% de la población mayor de 65 años admite tener dependencia de la tecnología. Asimismo, Kaspersky da a conocer las actividades que los españoles mayores de 65 años prefieren realizar en formato digital. El ranking lo encabezan las gestiones bancarias (66%), seguidas de hablar con amigos y familiares a través de aplicaciones como WhatsApp (64%) y ver películas en casa (55%).

Por ello, Kaspersky comparte algunos consejos para hacer un uso más responsable y seguro de la tecnología:

Instala las actualizaciones. Activa la opción de actualización automática siempre que sea posible. Presta especial atención al sistema operativo, el navegador, el correo electrónico y la mensajería instantánea. Se tarda un par de minutos y protege a los equipos contra virus y demás malware.

Activa la opción de actualización automática siempre que sea posible. Presta especial atención al sistema operativo, el navegador, el correo electrónico y la mensajería instantánea. Se tarda un par de minutos y protege a los equipos contra virus y demás malware. Protege los dispositivos . Asegúrate de tener soluciones de seguridad actualizadas, como Kaspersky Internet Security, compatible con diversos dispositivos y sistemas operativos.

. Asegúrate de tener soluciones de seguridad actualizadas, como Kaspersky Internet Security, compatible con diversos dispositivos y sistemas operativos. Haz copias de seguridad. Si no quieres perder documentos u otro tipo de archivos como consecuencia de algún incidente, desde ciberataques hasta fallos del dispositivo, es recomendable que hagas copias regulares de tus datos.

Si no quieres perder documentos u otro tipo de archivos como consecuencia de algún incidente, desde ciberataques hasta fallos del dispositivo, es recomendable que hagas copias regulares de tus datos. Configuración de permisos . Es esencial revisar los permisos que solicitan las aplicaciones para proteger la información personal.

. Es esencial revisar los permisos que solicitan las aplicaciones para proteger la información personal. Uso de contraseñas seguras . Crea contraseñas fuertes y únicas, usando técnicas como fragmentos de letras de canciones y almacénalas de manera segura, utilizando una solución de seguridad confiable como Kaspersky Password Manager.

. Crea contraseñas fuertes y únicas, usando técnicas como fragmentos de letras de canciones y almacénalas de manera segura, utilizando una solución de seguridad confiable como Kaspersky Password Manager. Atención a la navegación. Es vital que las generaciones más jóvenes tengan paciencia con las personas mayores de 65 años si les preguntan dudas sobre el mundo digital y ayudar, en todo lo posible, a identificar páginas y aplicaciones seguras y adecuadas para sus necesidades. "Las generaciones mayores han tenido que aprender y adaptarse rápidamente a una vida digital con la que no están familiarizados desde edades tempranas. Aunque esta adopción ha ocurrido de forma acelerada, es necesario tomarse el tiempo para aprender a usarlas y acostumbrarse a la conveniencia que ofrecen. Por supuesto, existen riesgos de seguridad, por eso es importante ayudar a los adultos mayores a identificarlos para que puedan evitarlos", concluye Marc Rivero.