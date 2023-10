​Riesgos y oportunidades en un mercado cambiante

Semana de ida y vuelta que deja sobre la mesa la duda de estar o no, ante un suelo de mercado. Rebote desde niveles técnicos clave, alto sentimiento negativo con salida de flujos, tipos a largo que se disparan, pero consiguen cerrar por debajo de los máximos semanales y una temporada de resultados que empieza sorprendiendo de forma positiva. ¿Suelo de mercado o falso escape? ¿Oportunidad para comprar o para vender?



La respuesta se sigue centrando en los niveles clave, la volatilidad implícita y los flujos que se vayan generando como venimos advirtiendo en lo que va de año. A día de hoy, nada de esto se ha dado y el escenario central sigue siendo el de un mercado que no ha roto soportes.

Del lado de renta fija USA, la reciente inestabilidad en el mercado de bonos de Estados Unidos se atribuye a preocupaciones sobre el aumento en la oferta y la disminución de la demanda de bonos del Tesoro. Esto se debe en gran medida al pronóstico de que la relación entre la deuda federal y el PIB de Estados Unidos superará el 100% en 2025. Este incremento en la deuda federal resultará en un déficit creciente que deberá ser financiado a través de emisiones de bonos del Tesoro. Sin embargo, existe la preocupación de si los compradores hasta ahora insensibles al precio terminarán también por retirarse del mercado, lo que podría ocasionar un aumento en el costo de emitir dólares con intereses y un problema de credibilidad en el gobierno USA.

De momento y a la espera de nuevos acontecimientos, la relación rentabilidad/riesgo sigue favoreciendo estos activos con duraciones que se pueden ir extendiendo en plazos y sabiendo que existe una cantidad significativa de cash en espera, que podría fluir hacia los bonos en caso de una recesión y recortes de tipos antes de lo previsto. Sin embargo, no podemos dejar de plantear aquellos interrogantes sobre el futuro del mercado de bonos de Estados Unidos y las implicaciones para la economía en general. La volatilidad en los mercados financieros ha llevado a un mayor escrutinio de las políticas fiscales y monetarias, ya que los inversores buscan comprender mejor los riesgos y oportunidades en este entorno cambiante.

Así las cosas, sigue preocupando la caída del consumo vía tarjetas de crédito en USA, con datos de contracción en septiembre que son los mayores de los últimos 2 años, que indica ya que el efecto de los tipos de interés y de la inflación están impactando de lleno en ese consumidor y puede ser solo el principio.

IBEX-35

Desde un punto de vista técnico, reacción desde la zona de soporte clave de los 9080 puntos. Ese es el nivel que no debe perderse para pensar en un tramo alcista que tiene en los 9500 puntos la primera de las resistencias importantes. Si lo saltase, directos a los 9600 primero y al muro de granito de los 9700. Por abajo, si los mínimos marcados la semana pasada se pierden, directos a los 8960 y a los 8780 como siguiente soporte clave.

