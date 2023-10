​Cuatro series de televisión clásicas que resurgieron gracias al streaming

La forma de ver series de televisión cambió para siempre gracias al servicio de streaming. Esta es la nueva era del contenido audiovisual, sin embargo, ha servido también para rescatar las series de televisión clásicas y que hoy son vistas por las nuevas generaciones.



Series como Friends, The Office y Seinfeld, fueron transmitidas por años a través de los canales de televisión, incluso después de décadas de haber terminado. Son series tan populares, que muchos juegos de casino online Chile, en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, han basado su temática en estas series.

Esto aplica también a videojuegos, restaurantes y museos, los cuales tienen la temática de estas series de televisión clásicas que están en la memoria de cientos de fanáticos. Sin embargo, gracias al streaming, las nuevas generaciones han podido disfrutarlas también, ganando una nueva audiencia y base de fanáticos.

Plataformas streaming como Netflix, HBO Max, Prime, entre muchas otras, le han dado la oportunidad a los fanáticos de siempre de revivir estas series; así como también a las nuevas generaciones de conocerlas.

Friends

Más que una serie, Friends es una de las sitcoms de la década de los 90 más populares. Después de 20 años de haber culminado su transmisión, sigue siendo una de las series de televisión clásicas más vistas en las plataformas de streaming.

Recientemente sus actores tuvieron un reencuentro, el cual fue televisado y despertó la nostalgia de millones de fanáticos. Sin embargo, también despertó la curiosidad de jóvenes que no pudieron disfrutar de la serie mientras estuvo al aire y que hoy también son fans.

Actualmente, la serie está disponible en la plataforma HBO Max.

The Office

No solo ha sido el resurgir de la serie, también la viralidad de sus escenas en forma de memes lo que ha hecho que este programa de televisión, sea tan conocido ahora entre sus nuevos fanáticos.

La última emisión de The Office fue en el 2013, marcando un antes y después en la televisión con su formato de falso documental, el cual años después, muchas otras series de televisión lo tomarían como referencia.

Hoy todas sus temporadas están disponibles en Netflix, y en muchos países se encuentran entre las 10 más vistas, aun después de tantos años.

El Príncipe de Bel-Air

El éxito del Príncipe de Bel-Air se ve reflejado en su propio protagonista, Will Smith. El actor ha hecho muchas películas exitosas durante su carrera, sin embargo, siempre será recordado por su personaje de Will, en una de las series de televisión clásicas que la audiencia sigue manteniendo presente.

Las nuevas generaciones seguramente conocen a Will Smith por sus últimas películas, pero gracias al internet y a las plataformas de streaming, han podido conocer más de sus inicios a través de esta exitosa serie.

Los 148 episodios de la serie están disponibles en HBO Max.

Seinfeld

La popularidad de las series de televisión clásicas ha sido motivo de peleas entre las principales plataformas de streaming. Seinfeld es una de estas series que han vuelto a ser tendencia gracias a la preferencia de sus fanáticos de siempre y los que se ha ganado recientemente.

Netflix ganó la batalla y se ha quedado con sus episodios, después de una lucha importante trás la pérdida de Friends.

Seinfeld entra entre las series de televisión clásicas más antiguas de este top, ya que su última emisión fue en 1998. Gracias a las plataformas de streaming, Seinfeld se ganó el cariño de usuarios muchos más jóvenes, sorprendiendo incluso hasta los mismos actores.

Todo parece indicar que las series de televisión clásicas más populares son las de género comedia, sin embargo, hay otros títulos que se han viralizado gracias al streaming, como Los Expedientes Secretos X, ER y algunos dramas juveniles como Dawson 's Creek.

Las plataformas streaming no solo le han dado la oportunidad a las series de televisión clásicas de ser recordadas nuevamente, sino también ha puesto en el mapa de nuevo a actores que quizá no son tan conocidos por la nueva generación.