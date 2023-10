Vídeo y fotografía experimental para transmitir ideas, emociones o experiencias, por Jecob Corbet

La fotografía y el vídeo son dos herramientas que revolucionaron la forma de capturar y compartir recuerdos. Estas imágenes también son utilizadas para registrar procesos creativos y conservar las obras de arte. Por esta razón, se trata de una tecnología indispensable para documentar pinturas y esculturas.

En los últimos años, el potencial artístico del formato de grabación ha cobrado gran relevancia. Numerosos artistas usan la fotografía y vídeo experimental para transmitir ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético. Este es el caso de Jecob Corbet, un artista colombiano que está dejando su huella internacionalmente.

¿Qué son la fotografía y vídeo experimental? En la expresión audiovisual, existe una gran variedad de estilos que se caracterizan por su enfoque único, un ejemplo de ello es la fotografía y vídeo experimental. Este estilo artístico pretende explorar con libertad absoluta formas y contenidos, rompiendo con las reglas del cine clásico. De esta forma, cuenta con técnicas estéticas, expresivas y metafóricas.

La fotografía experimental interviene las imágenes captadas en las cámaras, reconduciendo el movimiento, para crear expresiones visuales que representen la realidad. Por otro lado, FotografíArte es un concepto que documenta todo el proceso creativo de una obra y pretende profundizar en el inconsciente de las piezas artísticas.

Por otra parte, el vídeo experimental cuenta con características similares a las fotos. Sin embargo, destaca por tener técnicas expresivas más complejas debido a la imagen en movimiento.

El artista Jecob Corbet Entre los exponentes de la fotografía y el vídeo experimental de Latinoamérica destaca el artista Jecob Corbet. Su trabajo se caracteriza por el uso de la pareidolia para captar y mostrar, por medio de imágenes, la interpretación inconsciente de la mente humana. Por esta razón, su arte es una representación figurativa y surrealista sobre el mundo.

Este artista utiliza una amplia variedad de técnicas, incluyendo óleo, pastel, acrílico y esculturas. Asimismo, se especializa en la fotografía experimental, creando series artísticas como: Abstracción de Cataplasmas, Mesas de Trabajo, Luces en la Playa, Carbón, 100 Fuegos, Movimiento de las Luces al Tiempo y Luces en el Río.

En palabras del artista, "las Fotografías Experimentales son capturadas en momentos fugaces y movimientos efímeros que permiten una exploración inconsciente y, a su vez, crean espacios imaginarios de forma y tiempo, permitiendo un mundo lleno de vida y sin límites en su composición. Estas series fotográficas reúnen imágenes capturadas en diferentes espacios de ciudad, alumbrados, luces, postes, andenes, paredes, etc., que habitan entre nosotros en lo cotidiano y pasan desapercibidos por el ruido mental". Estas obras fotográficas pueden ser observadas desde sus 4 lados, logrando así alterar el imaginario de quienes las observan.

Por otro lado, la serie Vídeo Experimental es una de las más valiosas. "El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás". Con esta frase del filósofo británico Herbert Spencer, el artista inicia uno de sus vídeos experimentales más relevantes titulado Película D..., por medio del cual busca expresar el cotidiano vivir de muchas personas en diferentes espacios de ciudad. Intenta generar mayor conciencia en las personas sobre la manera con la que se vive en una sociedad llena de ocupaciones, donde el mundo de las otras personas es efímero a la existencia misma del paso en el tiempo. Las calles como una salida para la desesperanza.

El vídeo experimental Apaga la Luz, es el primer vídeo creado por el artista y, con el cual, se abre paso en la creación de otros nuevos que expresan su percepción frente a la sociedad y su estilo de vida.

Cosmic Cemento es el segundo video experimental creado como proyecto final para la asignatura universitaria Escultura Urbana. Por medio de este, el artista nos enseña un recorrido cotidiano por la calle Barranquilla en su ciudad natal, Medellín.

Por otra parte, expone la esencia artística de manera poética a través de la serie FotografíArte y Vídeo Obra Fotográfica. En dicho trabajo, captura paso a paso el desarrollo de una obra desde el inicio hasta su culminación y de la cual, extrae la captura de fotografías en espacios específicos de cada obra, logra así la composición adecuada en forma y color, como se representa en la serie Estáticas. De igual manera, logra capturar el movimiento que se genera por la improvisación en la serie InEstáticas. Obsérvalas desde sus 4 lados.

El artista reúne estos elementos junto con los vídeos capturados en momentos específicos de la obra y permite observar con detalle lo que define como “eslabones perdidos” en la creación de cada obra. Logra así la creación de la serie Vídeo Obra Fotográfica de una Obra Pictórica o Escultura, desde una perspectiva artístico-personal que permite la visión que el artista tiene del entorno con sus creaciones artísticas.

Otra forma en que el artista expresa la serie de Vídeo Obra Fotográfica es por medio de las fotografías y vídeos capturados al movimiento de las luces, secuencias fotográficas y vídeos que nacen de las series fotográficas Movimiento de las Luces al Tiempo, Luces en la Playa y Luces en el Río. Con estas múltiples series de colores y líneas en movimiento de fotos experimentales, el artista busca representar, como él lo define, "el destello que cada persona deja tras de sí mientras camina a través del espacio-tiempo, pues cada uno carga en sí una energía única que permite ser percibida por otros seres que trascienden el mismo espacio, pero en cortos lapsos de tiempo. Es por ello que se observan líneas sobrepuestas una a otras, unas más vibrantes, otras en espacios separados, cada una de un color, etc. Esto es la expresión más pura del ser humano al paso por la vida".

Para el artista, este tipo de trabajo invita a las personas a adentrarse en la visión del creador y a percibir el arte que habita en todas partes.

La fotografía y el vídeo experimental son dos formas de expresión artística que han ganado gran popularidad en las últimas décadas. Estas disciplinas permiten a los artistas explorar nuevas formas de comunicar sus ideas. Para más información, se puede acceder al canal de Youtube del artista.