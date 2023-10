El cataclismo de la Iglesia Católica, ¿qué hacemos con la Pasión y Muerte de Cristo?

Voy a expresarme con rotundidad por que no hacen nada mas que hablar del hombre, claro que hay muchas excepciones, A CRISTO NI SE LE NOMBRA Y DE SU PASION Y MUERTE, DICEN COMO EN LAS ENCUESTAS, NO SABE, NO CONTESTA. Son frases durísimas, pero Cristo las dijo más fuertes: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Si no hablan de Cristo, ni de su Pasión y Muerte, es que no le aman, y el que no ama no sufre. Por eso en la Iglesia Católica hay muchos arribistas, trepadores, vividores, parlanchines huecos, que viven a costa de la Iglesia pero no son Iglesia. El tiempo para Dios no es como el nuestro. El cataclismo creo que ya es inevitable, hay que limpiar el Templo Santo de Dios para restablecer la Iglesia que El fundó e inflamar su Divino Amor en las almas; esta nueva era de espiritualidad como nunca ha existido, entiendo que no se haga mucho esperar.