No sé. No leo apenas literatura contemporánea porque la encuentro falta de valores positivos, no entro en los literarios. Excepcionalmente me recomiendan algún que otro título de actualidad que leo con agrado, pero el amplio campo de mis lecturas lo componen clásicos antiguos y modernos. Tengo así la seguridad de acertar en cualquiera de las diversísimas temáticas y estilos: novela, poesía, teatro, ensayo y, naturalmente, el gran leccionario que compone la historia y las biografías de los grandes personajes. Por eso no me sorprendió en la relectura de “Un capitán de quince años” de Julio Verne el siguiente párrafo: “El niño que desde un principio comprende que el trabajo es la ley de la vida, sabe por anticipado que sólo ganará el pan con el sudor de su frente -precepto de la Biblia que es regla de la humanidad-, y está predestinado a realizar grandes cosas, toda vez que llegará algún día en que se sienta con voluntad y con poder para realizarlas”. Parece algo prehistórico, ¿no?

Palabras que tienen el sabor de las consejas de viejas, fábulas, patrañas ridículas y antiguas. Y sin embargo tienen la más bella y actual recomendación que se puede hacer a los jóvenes de ahora, aunque estén escritas en el siglo XIX.



Pero no, no es este el tipo de libros que se recomiendan ahora. No tienen personajes extraterrestres, ni fabricados con el ordenador u otros equipos electrónicos al uso. Son personas humanas protagonistas de aventuras singulares trepidantes, personas con corazón y sentimientos dignos de envidiar y diría que hasta de imitar; son, sobre todo, personajes capaces de ofrecer mensajes de perenne vigencia a una juventud falta de referentes y, sobre todo, falta de una orientación provechosa para que su vida sea digna de ser vivida en favor propio y en favor de los que lo rodean.