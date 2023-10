​Experto en terrorismo advierte de serias vulnerabilidades de seguridad en el Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria

El grancanario, José Díaz, experto en Terrorismo y Violencia Política; Lucha Antiterrorista e Inteligencia; Insurgencia y Contrainsurgencia — advierte de serias vulnerabilidades de seguridad en el Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.



El experto asegura que tras una breve visita al Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria para apreciar su arquitectura, sus modernas infraestructuras y, entre otras, el funcionamiento del edificio, se mostró sorprendido y perplejo ante una serie de vulnerabilidades de seguridad desde su criterio y perspectiva de protección de infraestructuras críticas.

Díaz asegura que la accesibilidad y el funcionamiento del edificio en cuestión supone un riesgo para la seguridad en su amplio espectro. Díaz asegura que, a pesar de la presencia de personal de seguridad privada y el acceso de usuarios/as a las instalaciones a través de un control de seguridad, no imposibilita acceder e introducir ya sean explosivos o armas de fuego a los juzgados, además de la posibilidad de entrar y salir sin ser detectado en caso de perpetrar un atentado dentro del edificio.

Acostumbrado a adentrarse en la mente de un terrorista, Díaz asegura que 'si cualquiera se lo propone y sabe como moverse por el edificio, sería capaz de perpetrar un atentado con muchísima facilidad, incluso la posibilidad de atentar contra la vida de magistrados, letrados, acusados o testigos'.

Aunque reconoce que la integridad estructural del edificio está diseñada con todas las garantías para limitar el impacto de un atentado explosivo restringiendo la capacidad destructiva de éste a un espacio muy delimitado del edificio sin dañar la integridad estructural en su conjunto, por lo que aprovecha para hacerle un reconocimiento profesional al diseño de sus arquitectos.

No obstante, insiste en que el problema de las vulnerabilidades, riesgos y amenazas residen en el funcionamiento del edificio en cuestión — según el criterio de este experto en yihadismo y terrorismo suicida entre otros ámbitos.

El experto no duda en ponerse a disposición de los Juzgados, si así se lo solicitan, para valorar las vulnerabilidades que se aprecian en el funcionamiento del edificio. Díaz insiste en la necesidad imperiosa de reforzar y blindar la seguridad del Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria desde ese prisma de protección de infraestructuras críticas contra cualquier amenaza o atentado bajo lo que el experto entiende como Principio de Precaución.

Para este experto, se trata de minimizar riesgos, evitar atentados, además de garantizar la seguridad de todos/as los/as usuarios/as, funcionarios/as, magistrados/as que litigan o ejercen sus cargos en el Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.