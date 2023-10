Mentiras, odio y desprecio hacia España

Por favor analicen y estudien en los archivos históricos la realidad de la historia de España. Ante tanto disparate, incultura, barbaridades que se oyen y escriben algunos líderes de España, México, Venezuela etc. en las efemérides que se han celebrado y siguen celebrándose, he de comunicar:

Parece ser y ya era hora, después de tantos siglos de desprestigio, de una leyenda negra orquestada por ingleses, holandeses y franceses; que ahora los historiadores de todas las latitudes del planeta reconocen que los españoles fuimos grandes en el mundo y conseguimos para él, todo el progreso, prosperidad y cultura, jamás extendida por ningún otro pueblo colonizador o descubridor. Debo señalar con mucha insistencia que los españoles nos mezclamos con esos pueblos que conocimos en nuestras expediciones por todo el planeta, que se crearon leyes para protegerlos y para que tuvieran los mismos derechos, al ser ciudadanos pertenecientes a la corona española.

“La leyenda negra» que tanto ingleses, franceses, holandeses… se encargaron muy bien de organizar, sin argumentos y fuentes que verdaderamente señalen a los españoles como personas reprobables e inhumanas.

En un principio debemos de considerar y nunca olvidar lo que dejó escrito en su testamento la reina Isabel de Castilla “La Católica”.

Este testamento y codicilo de la reina Isabel, guardados los originales en el Archivo General de Simancas y en la Biblioteca Nacional de Madrid, fueron fechados indistintamente el 12 de octubre de 1504, el testamento, y el codicilo el 23 de noviembre de 1504. Sellaron y escribieron los siete testigos que concurrieron junto con el notario Gaspar de Grizio.

Señalo una parte de dicho documento:

“….suplico al Rey, mi Señor, muy afectuosamente, e encargo e mando a la dicha Princesa mi hija e al dicho Príncipe su marido, que así lo hagan e cumplan, e que este sea su principal fin, e que en ello pongan mucha diligencia, e non consientan e den lugar que los indios vecinos e moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes; más mando que sea bien e justamente tratados. E si algún agravio ha recibido, lo remedien e provean, por manera que no se exceda en cosa alguna de lo que por las Letras Apostólicas de la dicha concesión nos es infundido y mandado”.

El dominico Bartolomé de las Casas, (Sevilla, 1474 - Madrid, 1566) fue valedor de los derechos de los indios al comienzo de la colonización de América. Bartolomé de las Casas consideraba a los indios seres humanos, con los mismos derechos que los españoles. (Historias de Indias, Memorial de remedios para las indias)

Francisco de Vitoria y su declaración de Derechos de Gentes.

Se preocupó por los derechos de los indígenas de América Su obra De indis recoge las relecciones en las que expresó su postura ante el conocimiento de diversos excesos cometidos en las tierras conquistadas en América . En ella afirma que los indios no son seres inferiores, sino que poseen los mismos derechos que cualquier ser humano y son dueños de sus tierras y bienes. Este fue el inicio del Ius gentium (derecho de gentes)

La reina Isabel la Católica, la principal valedora de los derechos de los indios, estableció que los nativos continuarían siendo los dueños de las tierras que les pertenecían antes de la llegada de los españoles, y en Cédula Real de 20 de junio de 1500, ordenó poner en libertad a todos los indios vendidos hasta ese momento en España y decretando su regreso a América, y de esa manera prohibiendo la esclavitud.

El 27 de diciembre de 1512 se ratifican las Leyes de Burgos para la protección de los indígenas, que nacen por el desasosiego de la Corona, debido a los informes llevados por los religiosos. Se fundamenta en bibliografía, que fray Junípero Serra era protector y muy querido por los nativos. Los españoles fundamentalmente crearon las Misiones para cristianizar a los indios, pero otro objetivo fundamental y que pocos autores valoran, fue que integramos y capacitamos a las personas en la sociedad española para que obtuvieran la posesión y la gestión de la tierra. Según recoge esta fuente: Guía políticamente incorrecta de la civilización occidental, adaptación española basada en: The Politically Incorrect Guide to Western Civilization. Anthony Esolen y José Javier Esparza Torres. Ciudadela Libros.

“España no ejerció sobre los nativos americanos ningún tipo de genocidio ni esclavitud generalizado. Muy al contrario, podemos decir (y avalarlo con documentación y hechos contrastados de la historia), que España fue el único país de Europa que siempre protegió en su Conquista a los nativos de todos nuestros territorios de Ultramar, garantizándoles una vida digna y unos derechos integrales”.

Expongo y afirmo de forma contundente, con orgullo, que el legado que disfruta hoy América, incluido Estados Unidos, ha sido por la aportación de los españoles.

Una vez expuestas estas ideas, lanzo estas preguntas:

¿Se cometieron crueldades e iniquidades con los nativos americanos por parte de los españoles? Evidentemente, que sí.

¿Hubo quienes se valieron de su autoridad particular para subyugar a veces a los indígenas? También.

Pero más del 90% de los fallecimientos sucedidos por aquel período en América no son consecuencia de las confrontaciones bélicas por parte de los españoles, sino por los virus y enfermedades (gripe, escarlatina, viruela, sarampión...) que irremisiblemente se expandieron por allí.

Verdaderamente está todo fundamentado en bibliografía y que los comentarios escritos, sin apoyo científico, son inciertos. Lo único evidente a este respecto, fue la desacreditación de un país que fue grande en el mundo durante varios siglos. No olvidemos nunca, que España influyó de forma notable, en la cultura y desarrollo de varios continentes.

Los españoles, nos quitamos de encima, de una vez y por todas, esa losa de complejos y a la vez de mentiras sobre nuestra historia. La leyenda negra, que tantos ingleses, franceses, holandeses... se encargaron muy bien de organizar, sin argumentos y fuentes que verdaderamente señalen a los españoles como personas reprobables e inhumanas.

Gracias a la colaboración de varias instituciones se ha hecho un documental, España, la primera globalización, de José Luis López Linares. El realizador dice de la película:

He querido que esta película documental sea un toque de clarín para que los españoles vean que no tenemos que avergonzarnos de nada en relación con la historia de España, una historia que ha sido enterrada bajo una montaña de propaganda, mentiras y medias verdades que nos hace crecer de alguna manera acomplejados.

Efectivamente en este trabajo impresionante que congrega a casi cuarenta historiadores de todo el planeta para relegar la leyenda negra que tanto daño ha hecho a España, hay que destacar a estos expertos y sabios en el tema: Carmen Iglesias (directora de la Real Academia de Historia), Martín Ríos Saloma (Historiador Universidad Nacional Autónoma de Méjico), Elvira Roca Barea (Filóloga hispánica y clásica, catedrática y ensayista), Stanley G. Payne (Historiador e hispanista estadounidense, doctor en historia por la Universidad de Columbia), Fernando García de Cortázar (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, prolífero escritor de historia), Marcelo Gullo (argentino, doctor en Ciencias políticas, analista, consultor en relaciones internacionales y escritor) Antonio García-Abasolo González (Catedrático de Historia de América. Universidad de Córdoba y escritor) y así hasta 39 autoridades en el tema.

No me olvido de otra personalidad experta en la cuestión y que sus antepasados vivieron todas estas experiencias que transmitieron de generación en generación sobre las actuaciones de los españoles en tierras descubiertas. Alfonso Borrego es bisnieto del apache Gerónimo y presidente de la Cultural Heritage Society, este señor tras su intervención en las jornadas del hispanismo de 2021 contra la Leyenda Negra ha desencadenado en todo el mundo, un inmenso interés por conocer la verdad y solamente la verdad de las actuaciones de los españoles en América y las mentiras, patrañas orquestadas desde hace siglos por países que nunca nos quisieron. Los españoles llegaron allí y se mestizaron con los indígenas, otros países europeos que fueron a América exterminaron a los indígenas.

¿Actualmente dónde perduran los pueblos nativos? En todos los territorios que estuvieron administrados y protegidos por los españoles.

La directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, asegura que: La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España.

Estoy harto de escribir, de comunicar siempre a mis amigos de todas las ideologías y creencias, que debemos mirar hacia adelante y solucionar tantos y tantos problemas que tenemos a diario.

España es una tierra incomparable, en su historia, en su cultura, en sus hazañas, en su solidaridad, en su capacidad de trabajo, en sus descubrimientos de todo tipo etc.…No consintamos despilfarro, fomentemos el emprendimiento de los empresarios jóvenes e invirtamos más en investigación y educación, aquí está la clave de nuestro éxito.