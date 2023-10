En el segundo debate de investidura de finales de setiembre no hubo sorpresas en la segunda votación de la investidura fallida de Feijóo. Fue el PNV el que inclinó la balanza en favor del “bloque progresista”. El PNV no ha querido votar lo mismo que Vox y, sobre todo, no ha querido darle munición a Bildu para las elecciones del año que viene en el País Vasco. El PNV cabalga la contradicción: más del 50 por ciento de sus electores está en contra de la amnistía y menos del 20 por ciento se declara de izquierdas. La mayoría de los votantes del PNV no se consideran “progresistas”.



Una vez más Sánchez ha dado muestras de una falta de autocontrol que no respeta el espíritu de las instituciones. No responder al candidato a una investidura, respaldado por casi la mitad de los votos, supone rebajar mucho la calidad de la democracia. Por el bien de la democracia esperemos que Feijóo no responda de igual manera en la futura investidura.