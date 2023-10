ROI UP Group, segunda agencia galardonada en e-commerce, en los Google Premier Awards de EMEA

ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech ha sido recientemente galardonada como segunda agencia en e-commerce en la gala de los Google Premier Awards bajo la mención especial "breakthrough excellence winner", haciendo referencia al carácter disruptivo e innovador de la agencia de MarTech ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech ha sido recientemente galardonada como segunda agencia en e-commerce en la gala de los Google Premier Awards bajo la mención especial "breakthrough excellence winner", haciendo referencia al carácter disruptivo e innovador de la agencia de MarTech.

En ella, el equipo de ROI UP Group capitaneado por Diego Jiménez, CEO de la agencia, en compañía de Antonio Juan Juan, director de Estrategia digital de la compañía, celebraron en nombre de todo el equipo este reconocimiento al trabajo y trayectoria realizada en una de las áreas más competitivas, ecommerce.

Además, esta edición presenta una novedad, y es que ha sido la primera ocasión en la que Google ha distinguido no solo una agencia ganadora sino a una segunda agencia, solo en algunas categorías, como "breakthrough excellence winner", mención especial para ROI UP Group.

Breakthrough, en terminología marketiniana, se refiere a formas nuevas e innovadoras de comercializar un producto mediante esfuerzos concentrados. Y este proceso, a su vez, que reúne factores de desempeño tales como, crear una propuesta de venta única para un producto o servicio o posicionar el producto de forma que ofrezca a los clientes una experiencia única, entre otros.

En palabras de Diego Jiménez, "queremos aprovechar este premio para agradecer todo su esfuerzo a nuestro gran equipo y a todos los clientes que confían cada día en nosotros. En especial queremos agradecer a @baleària su confianza en nuestro trabajo porque, gracias a ellos, hemos recibido este valioso premio".

Los premios Google Premier Partners Awards 2023 son galardones destinados a reconocer a las mejores agencias de marketing digital y Google Ads. Por tanto, este galardón se le otorga a aquellas compañías que tienen en su haber la insignia de Google Partner Premier.

Los galardones se han repartido en global, pero haciendo mención a las diferentes regiones. Es por ello por lo que el orgullo de la agencia de MarTech es triple, ya que recorre Europa, Oriente Medio y África. A este respecto, Diego Jiménez, apunta "nuestro ADN es internacional. Nuestros proyectos, áreas de negocio y nuestro equipo dan respuesta cada día a numerosos proyectos B2B y B2C en puntos estratégicos de EMEA. Es por ello, que este distintivo tiene todavía más importancia para nosotros y supone un triple motivo de satisfacción’’.

Google y ROI UP, una historia de confianza, éxito y trabajo en estos años

No es la primera ocasión en la que ROI UP Group ostenta una distinción especial por parte del gigante de Internet. Y es que, en marzo de 2023, se convirtió en Google Partner Premier por octavo año consecutivo. Se trata de la máxima distinción que Google otorga a sus partners a nivel internacional. Una certificación que ROI UP Group lleva ostentando desde 2016.

Gracias a este reconocimiento, ROI UP Group podrá seguir compitiendo en los exclusivos premios que organizan desde Google, lo que implica la oportunidad de seguir participando como una de las agencias más punteras a nivel mundial.