TradingforexTv explica en qué consisten las cuentas de fondeo, el nuevo fenómeno entre Traders

Muchas son las empresas de fondeo que están ofreciendo capitales millonarios para operar a traders pasando unas pruebas de evaluación ¿Es cierto?¿Son de fiar? Se explica todo, a continuación En los últimos años ha aparecido un nuevo modelo de negocio entre las empresas de trading. Son las llamadas empresas de fondeo.

Estas empresas ofrecen una asignación de capital para operar si los traders superan unas pruebas de evaluación. Dichas pruebas en general, exigen una rentabilidad mínima con una pérdida máxima en un determinado periodo de tiempo. Estas pruebas pueden constar de una o dos fases, dependiendo de la empresa

Aparentemente todo es muy bonito, pero a continuación se explica el negocio de estas empresas. Para poder optar a estas pruebas, solo es necesario pagar una cuota. Dicha cuota varía según la cantidad de capital que se solicita y la empresa, que va desde 150€ para asignaciones de 10.000€ hasta los 1.200€ por asignaciones de 200.000€ en sus precios medios.

Si no se supera esta prueba, no se asigna ningún capital y se perderá el dinero de la prueba. Pero sí se podrá repetir dicha evaluación.

La seguridad de estas empresas está en duda, ya que recientemente han cerrado empresas cómo la número uno, My Forex Funds (MFF) acusada de fraude por ir en contra de los traders manipulando los precios para generar pérdidas y a la falta de regulación por las entidades regulatorias de EU y Canadá. A esta empresa le siguen otras que les han sido bloqueados los pagos mediante Deal y métodos bancarios, ya que no cumplen las regulaciones exigidas por ciertos países.

Pero hay nuevos modelos similares a través de brokers que cuentan con varias regulaciones globales y que ofrecen una mayor garantía a sus clientes en cuanto a sus dinero y depósitos. Un ejemplo es el modelo de AXI Select mediante el broker AXI.

El programa de AXI Select es ofrecido por el mismo broker, que consta de distintas fases que debe superar el trader, sin ningún tipo de coste ni pago por dichas pruebas que debe superar. Es decir, totalmente gratis.

Si el trader supera dichas fases con su cuenta de trading habitual, este podrá optar a una financiación extra en donde tendrá un reparto de beneficios desde el 40% al 90% dependiendo de la fase en la que se encuentra hasta 1.000.000$.

Academias de trading cómo TradingForexTV apoyan este programa informando a sus alumnos y ofrece la formación necesaria para optar a estar cuenta de fondeo totalmente gratis, al igual que su formación sin coste.

"Desde TradingforexTV la iniciativa del broker el ofrecer un programa escalado en donde si el trader demuestra que tiene una buena estrategia, este puede obtener capital totalmente gratis hasta 1.000.000$. por ello apoyamos el programa ofreciendo formación totalmente gratuita si quieren unirse a este. Dándole apoyo para poder convertirse en traders profesionales a través de formación".

En conclusión, parece que las entidades regulatorias han dado un golpe encima de la mesa para que este modelo de negocio tal y como se conoce hasta la fecha haga cambios y puedan ofrecer una mayor seguridad a sus clientes, como hace AXI Select.

