Uno de los mayores festivales de cultura urbana del mundo vuelve a Fira de Barcelona, BAUM Fest

Un evento que reúne a artistas del mundo del tatuaje fusionado con las principales tendencias urbanas, espectáculos y conciertos. Alrededor de 18.000 personas han visitado el Barcelona Art and Urban Movement en los días 6, 7 y 8 de octubre de 2023 en el pabellón 8 de la Fira de Barcelona.

El festival BAUM Fest es uno de los grandes referentes de este país y a nivel mundial. Es un evento para vivir, conectar y comprender la cultura urbana en todas sus matices, desde dentro hacia fuera con artistas destacados del sector, en un mismo punto de encuentro anual con casi 600 artistas procedentes de 34 países diferentes.

Como es habitual en una feria en Fira de Barcelona, se ha generado un impacto indirecto en el campo del “turismo empresarial en la ciudad Condal” por parte de los artistas, de sus equipos de profesionales y de los expositores que han viajado desde distintos puntos de España y del planeta.

Se han realizado más de 800 tatuajes durante los 3 días, junto a un programa de actividades artísticas y culturales, talleres infantiles, charlas de formación, performances, conciertos, competiciones y espectáculos… con la intención de que el visitante pudiera disfrutar del puro estilo de vida y de arte urbano.

BAUM Fest completa su edición de 3 días en el pabellón 8 de la Fira de Barcelona, con una sensación de satisfacción, por recibir alrededor de 18.000 asistentes, entre público nacional e internacional, que comparten la cultura urbana.

“Estamos delante de una edición más urbana que nunca, hemos incorporado muchos conciertos de Rap y Trap, con pinceladas de Reggae. Hemos introducido por primera vez la competición de Freestyle Rap o "Batalla de Gallos". Hemos ampliado las actividades infantiles, con competiciones bastante potentes de Fingerskate. El festival coge una dirección más urbana que nunca a nivel de espectáculos y de contenidos”, comenta Isaac Gómez, organizador responsable de la Zona Extreme.

Los asistentes pudieron ver en primera persona el arte del tatuaje, cuando sus artistas favoritos estaban tatuando en directo. Una ocasión especial para socializar y conocer mejor el estilo artístico de cada uno y, a la vez, animarse a dejar plasmadas emociones y arte sobre la piel.

Entre los distintos artistas destacados, estaba Oash, talento nacional, encargado de realizar el cartel de esta edición, enfocado en arte y mitología, mundo real e imaginario. Valkiriart (Colombia), resalta por su sentido de la composición y su capacidad para crear diseños impactantes. Raimundo Ramírez (España), artista conocido por realizar excelentes obras en dotwork o puntillismo. Yeik (Suiza), con un estilo único que fusiona la ilustración y la acuarela; así como Edit (Israel), capaz de crear tatuajes increíblemente detallados y realistas, su trabajo es una manifestación de paciencia, precisión y habilidad técnica.

Por primera vez, se ha acogido la presencia del artista e influencer The Black Alien Project (Francia), conocido por sus múltiples modificaciones corporales y su visión abstracta de la vida. Anthony Loffredo tiene 34 años y se ha hecho alrededor de 20 intervenciones para asemejarse a un “extraterrestre negro”.

“Es un proyecto artístico y filosófico sobre la vida. Para mí, la vida es algo misterioso, venimos al mundo sin quererlo y sin saber bien de dónde venimos. Aparte de nosotros, hay un universo entero y más vida allá fuera. Estas reflexiones y mi experiencia son lo que me han llevado a desarrollar este proyecto y a plasmar mis creencias encima de mi cuerpo”, comenta Anthony Loffredo, The Black Alien Project.

“Tatuadores por la Paz” es la vertiente más solidaria de BAUM Fest. Los artistas que han apoyado la iniciativa han estado tatuando a lo largo de los 3 días en el “Stand de Tattoo Solidario”. Gracias a ellos y a la venta de merchandising, se han recaudado alrededor de 2.500 euros, que se llevarán directamente al campo de refugiados sirios en Trípoli (Líbano) dentro de una semana. Será Laura Cubero – organizadora del festival y fundadora de la iniciativa – la encargada de viajar al país. Con el importe recaudado, la asociación podrá seguir impulsando la educación y el deporte en los campos de refugiados en el norte de Trípoli, que acogen actualmente a 40 familias y 70 niños.

BAUM Fest, más allá del mundo del tatuaje, es arte y cultura urbana: gran parte de los asistentes han disfrutado de las múltiples actividades paralelas que el festival ofrece.

Dentro de las actividades de deporte extremo llevadas a cabo en la zona EXTREME, se ha disputado con gran éxito el campeonato “Money 4 trick” de BMX, InLine y Skate, además de la modalidad de deporte físico con demostraciones de Parkour.

La filosofía del evento mantiene el freestyle como base buscando la esencia del movimiento cultural.

El Bike Show de BAUM Fest, ya consolidado en la península, ha contado en esta edición 2023 con Aerografía Astin Tattoo como jurado excepcional, que ha clasificado los ganadores de la mejor pintura tanto en bicicletas como en motos custom. Este año, ha habido un premio sin categoría de las tres mejores motos de la exposición “Arte sobre Ruedas”.

Entre las actividades paralelas, se encuentra: body painting a cargo de Sputnik Efectos Especiales; graffiti, beatbox y exhibición de Mario Los Códigos acompañado por La Jooww; sesión DJ de la mano de Eterno Sound “Rapsusklei”; bailes urbanos, performance de samba con Imua Polinesa; concierto de Correcaminos Rock & Roll Band, percusiones en vivo con Mahia Rapa Nui, Show Burlesque The Crazy Bunnies, Show Bondage y entrega de premios de tatuajes en las categorías The Best of the Day y The Best of the Show. Además de diferentes talleres como el Sumi-E a cargo del artista Hasu Art, Graffiti de la mano de los artistas Eslicer y Tope en colaboración con Montana Colors, Tattoo Test impartido por la EETP (Escuela Europea de Tatuaje y Piercing) y skate para los más pequeños.

Concurso Tattoo “Best of the Day”

Jurado

Mao, de Madrid.

Max Ghostar, de Suiza.

Debora Cherrys, de Madrid.

Samuel Sancho, de Barcelona.

Viernes 6 octubre

Ganador “Best of Day”

1er Premio à Adri, tatuado por Viviana Calvo de Málaga.

2º Premio à Judith, tatuada por Carlos Galán de Cáceres.

3er Premio à Chen, tatuado por Chen Xi de China.