Los zombies invadirán las calles de L’Hospitalet por Halloween

El Centro Comercial La Farga organiza junto a entidades de la ciudad 'L’Hospi Zombie Walk', una marcha zombie que en su primera edición congregó a más de 2.000 personas Los zombies se despiertan de su letargo preparados para tomar el centro de L’Hospitalet de Llobregat a través de 'L’Hospi Zombie Walk', una marcha terrorífica organizada por el Centro Comercial La Farga la tarde del 31 de octubre con motivo de Halloween. La acción se realizará con la colaboración de las entidades Folcat Diabòlic, Street Dance Area, Institut Salvador Seguí y la Asociación ALPI.

'L’Hospi Zombie Walk' será el colofón final a un mes de aterradoras y divertidas actividades en el CC La Farga, como shows para peques, talleres infantiles o el laboratorio clandestino, instalado en la primera planta del centro comercial desde el 13 de octubre. En el Laboratorio los visitantes descubrirán el origen de la invasión zombie que tomará las calles de la ciudad el día 31. Las primeras 40 personas que se atrevan a entrar, se llevarán gratis una entrada para Cinesa Luxe del C. C. La Farga.

L’Hospi Zombie Walk: una tarde terrorífica en L’Hospitalet

El 31 de octubre comenzará una gran marcha zombie que partirá desde la Plaza de Lluís Companys a las 20:00 h. Horas antes será posible caracterizarse para la ocasión en los talleres de maquillaje gratuitos que el C. C. La Farga habilitará junto al Institut Salvador Seguí en esta céntrica plaza de 16:00 a 20:00 h.

También será posible acudir directamente disfrazado y acompañar al grupo de zombies que, a partir de las 20:00 h, recorrerán las calles de L’ Hospitalet de Llobregat para terminar en el Centro Comercial La Farga.

Otra opción para los zombies más rezagados es acudir directamente al Centro Comercial La Farga donde a partir de las 20:00 h habrá actividades gratuitas como una exhibición de baile, DJs y el espectáculo en vivo Comedy Horror Nights.

Acerca de La Farga

El centro comercial La Farga, impulsado por Amalthea Retail, comercializado por ERV Consulting y ShopHunters y gestionado por LyC Consultores, se encuentra situado en la Avenida de Josep Tarradellas i Joan en L’Hospitalet de Llobregat.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio como Cinesa Luxe y Sould Park. Asimismo, La Farga dispone de un renovado supermercado de la cadena Caprabo, de establecimientos como Enrique Tomás o Santa Gloria y de numerosas tiendas como Décimas, Lefties, Mango, OVS Kids, Pimkie, Positivo Man, Deichmann, Bosanova, Game, Juguettos, Time Road, Druni o The Phone House, entre otros.