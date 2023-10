Conseguir un cargo en la Administración Pública con OpoActiva

Lograr una plaza en la Administración Pública es el sueño de muchas personas. Ahora mismo se han abierto una variedad de convocatorias que representan una oportunidad para quienes aspiran a un cargo de este tipo, pero para ello, una buena preparación es fundamental.

Este es el momento para prepararse para las oposiciones

Un futuro prometedor para quienes sueñan con un cargo en la Administración Pública La puerta a un prometedor futuro en la Administración Pública se ha abierto de par en par con la reciente oferta de empleo público. Se trata de una cifra de 1.200 plazas para el cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en nuevo ingreso y 1.200 para promoción interna. Y por si eso no es suficientemente, el Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado ha liberado 3.343 plazas de nuevo ingreso y 2.588 para promoción interna. En otras palabras, se trata de nada menos que una ventana de oportunidad que definitivamente no se ve todos los días. Sin embargo, como en toda gran oportunidad, hay desafíos que superar. Las recientes modificaciones en los formatos de exámenes han elevado la barra. Por ejemplo, en cuanto al Cuerpo General Administrativo, ahora se centra todo en un único, pero crucial, cuestionario tipo test.

Por otro lado, quienes aspiren al cuerpo de gestión enfrentarán no solo un cuestionario tipo test, sino también un ejercicio práctico, ambos en un mismo día. Es una dinámica que cambió el juego en la última convocatoria. Sin la correcta práctica en redacción de supuestos, ese segundo ejercicio podría ser el obstáculo entre el aspirante y su plaza deseada.

En el marco de estas oportunidades que constituyen estas nuevas convocatorias

Las plazas están esperando. Todas estas oportunidades hacen que se esté a un paso de conquistar el sueño de formar parte de la Administración Pública.