La gama Ecofluid de Bastilipo es la nueva línea de radiadores de bajo consumo

Bastilipo, la empresa establecida en 1981, informó de que ha lanzado al mercado su nueva gama de radiadores ecológicos Ecofluid.

Se trata de radiadores y emisores térmicos de alto rendimiento y muy bajo consumo energético, que van a cambiar el concepto de calefacción eléctrica de bajo consumo que cambian el aceite tradicional por el fluido H₂O Natural Liquid. Este es un elemento biodegradable y ecológico que disminuye el gasto energético en más del 50 %.

Esta gama es una de las más importantes innovaciones de los últimos años, que surge en consonancia con la creciente preocupación por el cambio climático. La línea incluye distintas versiones que se adaptan a las diferentes necesidades de los ambientes que se quieran climatizar.

Cómo trabaja la nueva gama de radiadores ecológicos Ecofluid Manuel Amate, líder de la firma Domo Electra explicó que estos equipos de calefacción tienen una tecnología revolucionaria, que ya no necesita de aceite mineral. Gracias al H₂O Natural Liquid alcanza una temperatura 10 % mayor a la de los radiadores tradicionales. Este mayor nivel de calentamiento junto con una inercia térmica hasta 3 veces mayor que los aparatos de aceite hacen que la gama Ecofluid tenga hasta un 52 % menos de consumo que los aparatos de aceite.

Estos radiadores de bajo consumo poseen además todas las funcionalidades que permite la tecnología actual, Estos radiadores también son compatibles con Alexa y Google Home. Vienen con controles intuitivos y muy fáciles de gestionar. Además, se les ha incorporado conectividad Wifi para que se puedan controlar de manera remota con el móvil. De esta forma, se puede acondicionar la temperatura de un ambiente antes de llegar a él.

El H₂O Natural Liquid El elemento central que mueve la tecnología de la nueva gama de radiadores ecológicos Ecofluid es sin duda el fluido H₂O Natural Liquid. Esta patente a nivel mundial surgió en el año 2018 gracias al trabajo del departamento de I+D de la empresa Bastilipo. Su fórmula está compuesta por ingredientes totalmente naturales e inofensivos para el entorno. Estos elementos le aportan al fluido mejores propiedades térmicas que el aceite. La empresa explica que, su intención es suministrar el fluido ecológico a otras marcas que actualmente usan aceite para disminuir los millones de litros de aceite contaminante que cada año se arrojan sin control, contaminando el agua y el entorno. El H₂O Nartural Liquid es una alternativa clara al petróleo y a los fluidos de transferencia térmica de origen fósil. Los fabricantes interesados en el cambio de fluido se pueden poner en contacto con Bastilipo donde los ingenieros le informarán del proceso y podrán conseguir más información acerca del fluido.

Diferentes modelos para distintas necesidades La nueva gama de radiadores y emisores ecológicos Ecofluid está compuesta por 11 versiones, 6 de ellos con wifi.

La serie ET de emisores térmicos están fabricados con chasis de aluminio para disipar mejor el calor, estos se pueden instalar en la pared, aunque también la marca dispone de soportes para quien no los quiera instalar. Se pueden gestionar a través de un simple display o a través de una app, incorporan varios programas predefinidos, tienen la función ventanas abiertas, termostato de precisión y son de fácil instalación. Bastilipo pone a disposición del usuario o instalador el contacto el técnico especialista en gama Ecofluid para que los contacten para cualquier duda en cuanto al uso, configuración o instalación.

La serie R-Ecofluid-2 compuesta por tres modelos, es la segunda generación de radiadores de bajo consumo con Wifi, y están diseñados para dormitorios y salones con el objetivo de dar confort climático sin subir el consumo eléctrico,

La serie RC-Ecofluid y MR-Ecofluid está compuesta por 5 modelos distintos acabados en color negro. Todos son de tamaño compacto por lo que se pueden usar también en la típica mesa camilla, son analógicos y su precio es más asequible que sus hermanos mayores. La empresa está muy implicada en el cuidado del medioambiente, por lo que además es esta gama regala unas semillas de árbol incluido en el interior de los aparatos con el fin de reforestar el entorno.

Bastilipo investiga en ecotecnología, no solo quieren poner en el mercado productos de bajo consumo eléctrico y eficientes, además deben de ser seguros, sostenibles con el medio ambiente con el objetivo de tener un futuro mejor para las próximas generaciones.

Subvenciones Next Generation para la mejora de la eficiencia térmica Bastilipo informado de que sus emisores serie ET- Ecofluid pueden ser subvencionables con los fondos Next Generation, ya que reducen en más de un 30 % en consumo eléctrico comparado con los de aceite, para ello tendrán que ser gestionados a través de un instalador autorizado por la marca. Se puede obtener más información contactando con Bastilipo.

La temperatura ideal para ahorrar al máximo Bastilipo además transmite unas recomendaciones en cuanto a temperaturas de confort, para el día la temperatura ideal es de 21 °C y por la noche estaría en torno a los 19 °C, de esta manera el cliente va a estar confortable y reducirá mucho el consumo eléctrico.

Compatibles con la tecnología fotovoltaica Bastilipo informa además que muchas familias que ya tienen instalado placas solares fotovoltaicas han cambiado sus antiguos radiadores por la gama Ecofluid, ya que la gestión electrónica optimiza los consumos sin consumir toda la energía generada por las placas solares fotovoltaicas, esto es una gran ventaja porque así no se tiene que consumir energía de la red.