El audiovisual valenciano participa activamente en Iberseries & Platino Industria, el principal encuentro internacional para profesionales de la industria audiovisual iberoamericana

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha promovido el audiovisual valenciano en la mayor cita del sector cinematográfico y audiovisual iberoamericano, celebrado en Madrid del 3 al 6 de octubre. El IVC también ha estado presente con un stand en el área de mercado, que ha estado a disposición de las empresas y profesionales valencianos acreditados en este evento La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura, ha promovido el audiovisual valenciano en Iberseries & Platino Industria, la mayor cita del sector cinematográfico y audiovisual iberoamericano, que se ha celebrado en el centro cultural Matadero de Madrid del 3 al 6 de octubre, organizada por EGEDA (Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales) y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales).

Iberseries & Platino Industria ha reunido a 2.500 profesionales acreditados procedentes más de 45 países, entre los que destacan España, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil. Este gran encuentro internacional de los contenidos audiovisuales de habla hispana y portuguesa se ha desarrollado en torno a una amplia programación de conferencias y keynotes con figuras clave de la industria, sección de screenings con presentación de nuevos contenidos en exclusiva, área de networking en torno al MAI (Mercado Audiovisual Iberoamericano), sesiones de pitch, foro de coproducción y financiación y talleres de formación.

IVC en el MAI (Mercado Audiovisual Iberoamericano)

El Institut Valencià de Cultura ha contado con un stand expositor propio en el MAI a disposición de las empresas y profesionales de la Comunidad Valenciana acreditados en Iberseries & Platino Industria, con el objetivo de fomentar y dar visibilidad a la industria del cine y el audiovisual valenciano para establecer nuevas sinergias y alianzas. Joana Chilet, directora de Promercat, ha sido la encargada de coordinar el stand, donde asimismo ha participado Daniel Méndez, director de GloVal, la oficina de difusión exterior del audiovisual valenciano, que está impulsada por el IVC y gestionada por la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, ha señalado que "el objetivo es visibilizar la presencia de las producciones y de los profesionales del audiovisual valenciano en el mercado iberoamericano, al mismo tiempo que establecer vínculos con profesionales otros países".

Felipe ha indicado que "en Iberseries & Platino Industria hemos promocionado los diferentes catálogos de producciones valencianas elaborados por el IVC, que ya han estado presentes en otros mercados, como Promercat VLC Film Market, Le Marché du Film de Cannes, el Mafiz del Festival de Málaga o el European Film Market de la Berlinale".

Una nutrida representación de la industria iberoamericana, entre autores, cineastas, guionistas, showrunners, productores, distribuidores, compradores, agentes de venta, plataformas, cadenas de televisión, directivos y ejecutivos de más de 650 compañías, además de entidades financieras y fondos de inversión y organismos dedicados al turismo, la educación y las nuevas tecnologías vinculadas al audiovisual, se han congregado en este espacio que propicia el encuentro de negocio y talento creativo, el intercambio de ideas, proyectos, la exportación de productos audiovisuales, nuevas oportunidades de financiación y coproducción y el aprendizaje de nuevos profesionales del sector.

Profesionales valencianos en el programa de Conferencias y Keynotes

La presencia del IVC en Iberseries & Platino Industria ha continuado con la participación de destacados profesionales valencianos en su programa de Conferencias y Keynotes de la sala Auditorio en Casa del Lector.

De este modo, el panel "El futuro de la creatividad: showrunners inspiradores", conducido por la directora, guionista y actriz Marina Seresesky, el martes 3 de octubre, logró reunir a varios de los escritores, guionistas y showrunners en español más influyentes de la actualidad, al contar con la asistencia del guionista valenciano Borja Soler, co-creador de la serie "La Ruta" (Atresmedia Televisión & Caballo Films), Leonardo Padrón, creador venezolano de la serie "Pálpito" (Netflix), Berta Prieto, co-creadora de la serie "Autodefensa" (Filmin) y Lucía Puenzo, creadora argentina de la serie "Futuro desierto" (Gaumont), que contaron qué historias están desarrollando, con quién están produciendo y cuáles son las nuevas fuentes que les inspiran.

El miércoles 4 de octubre tuvo lugar la sesión "Contenidos para cambiar el mundo", donde algunos de los directores y creadores que están detrás de las películas y series recientes de gran repercusión, con más facilidades que nunca para inspirar y potenciar la conciencia social, abordaron cómo marcar la diferencia y transformar el mundo a través de los contenidos. Acudieron Estela Renner, cofundadora de María Farinha Films y creadora de la serie "Esperanza" (Brasil); Miguel Valladares, CEO de Tondero (Perú); y las valencianas María Zamora, fundadora y productora de Elástica Films; y Paloma Mora, CEO de TV ON Producciones, en una sesión moderada por Paz Lázaro, Head of Content and Acquisitions de Exile Content Studio.

El jueves 5 se llevó a cabo la conferencia "La producción independiente y la situación actual de las ayudas públicas al cine en España" con varios productores independientes españoles como Emma Lustres, productora ejecutiva de Vaca Films, María Luisa Gutiérrez, CEO de Bowfinger International Pictures y presidenta de la Asociación Estatal de Cine, el productor suecano Kiko Martínez, CEO de Nadie es Perfecto, junto a Silvia Anoro, subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Ministerio de Cultura y Deporte, moderados por el productor valenciano Eduardo Campoy, de Álamo Producciones, que debatieron acerca de la posición de la producción independiente en el sector audiovisual y en la economía del país.

Durante la misma se puso de manifiesto que el sector audiovisual está viviendo un momento muy dulce, con mucho trabajo y un alto nivel de inversión, por lo que hay que fortalecer la producción independiente española desde las instituciones y administraciones públicas.

María Luisa Gutiérrez y Kiko Martínez afirmaron que "el productor independiente no deja de ser alguien que apuesta por temáticas que un productor dependiente, al deberse a unas políticas editoriales, no hace. La producción independiente es básica para la producción de talento nuevo; tanto autoral como actoral".

Por su parte, Silvia Anoro declaró que "de las ayudas de producción que hay en España, que son cuatro, tres van dedicadas a los productores independientes. Por tanto, creo que el estado mayoritariamente protege a ese tipo de proyectos".

Por último, en el panel "Nuevas herramientas financieras para proyectos audiovisuales" del viernes 6 de octubre, cinco creadores iberoamericanos, moderados por la jefa de Asuntos Comerciales de Secuoya Studios, Patricia Spa, examinaron los distintos apoyos económicos de los que pueden servirse los productores de nuevos proyectos audiovisuales.

Ana Ramón Rubio, directora valenciana del largometraje "Bull Run", argumentó que la necesidad de "buscar proyectos con potencial", mientras que Ludmila Wagnest, directora y guionista de la serie "Black Sunday", reafirmó que existe ese potencial, así como una "esencia de autenticidad en proyectos pequeños que debemos trabajar para mantener" ante la entrada de más capital en la producción de los mismos.

Otros asistentes fueron Gabriela Cortés, co-founder de La Villana y Adrián Garelik, CEO de Flixxo (Argentina). Los ponentes se pusieron de acuerdo en exponer que "lo que queremos con estas financiaciones es que toda la gente que está trabajando cobre un sueldo digno".

Otros participantes valencianos

Diversas productoras valencianas han tenido ocasión de presentar sus proyectos a los players más destacados en Iberseries & Platino Industria. En el Next Gen Film Finlab de EGEDA han formado parte Jorge Acosta, de Inaudita, e Iñaki Sánchez Arrieta, de El Camino PC, con "Karen i Julia"; y Lorena Torres, de The Fly Hunter, con el proyecto "Nunca te olvidaremos";. También ha estado en el mercado Paloma Mora, de TV ON Producciones, con la serie "Favarix".

Han asistido a los diversos foros de Iberseries & Platino Industria Josep Rodgla, guionista y director; Alfredo Navarro, productor y director; Maxi Velloso, productor de Eigakan Films, y Michael Aguiló, director.