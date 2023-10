Clínica Dra. Teresa Aparicio sobre cómo tratar un caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Entre el 4% al 7% de los niños en todo el mundo, están afectados por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, conocido también como TDAH.

En los adolescentes, este porcentaje se reduce un poco, rondando entre el 3% y el 5%. En efecto, se trata de la alteración del neurodesarrollo más común en la población infantil. Si bien puede manifestarse de maneras diferentes, hay ciertos indicadores que son comunes en el TDAH, como, por ejemplo, los comportamientos impulsivos y explosivos, incapacidad para concentrarse, inquietud, hiperactividad, dificultad para socializar, entre otros. En la Clínica Dra. Teresa Aparicio, en Madrid, son especialistas en el diagnóstico y tratamiento del TDAH, siendo un centro idóneo para tratar un niño, adolescente o adulto con esta condición.

¿Cuáles son los síntomas de TDAH? Como se mencionó anteriormente, el TDAH puede manifestarse de maneras diferentes, pero hay ciertos síntomas que son clásicos en este trastorno y que pueden indicar la aparición del mismo. Los tres síntomas principales son la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Sin embargo, hay que tener claro que la aparición aislada de uno o varios de estos síntomas en un niño, no necesariamente puede significar que padece de TDAH. El diagnóstico solo puede venir de un profesional especialista que haga una valoración de primera mano al niño.

Pero más allá de eso, dependiendo de la manera en la que el trastorno se manifieste, pueden aparecer algunos síntomas. El TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), por ejemplo, se caracteriza por una constante inquietud, excitación continua, habla mucho, no atiende en clase, interrumpe constantemente las conversaciones de otros, está muy inquieto en situaciones de espera, presenta marcada impulsividad, entre otros. Por su parte, un niño con TDA (Trastorno por déficit de atención) se caracteriza por una falta de atención, es decir: se distrae con facilidad, le es difícil organizarse, no termina las actividades que comienza o cambia a otra antes de terminar, olvida tareas y deberes, entre otros indicadores. Por último, el TDAH combinado es aquel en donde se presentan síntomas asociados a los dos tipos anteriores (hiperactividad más inatención).

Factores de riesgo e importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano No hay que perder de vista que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad constituye un factor de riesgo importante para la evolución del menor, afectando principalmente y de manera importante su conducta a lo largo de los años siguientes. No solo eso, sino que también puede tener un impacto negativo considerable sobre el aprendizaje y sobre las relaciones sociales e incluso derivar en ansiedad, depresión o trastorno de conducta. Es por eso que detectar y tratar el TDAH de la manera adecuada y a tiempo es fundamental, permitiendo que el menor pueda desarrollar todas sus capacidades, vivir una vida normal y llevar al mínimo las posibles consecuencias. Pero para ello, es crucial acudir con profesionales expertos en este trastorno.

A pesar de que no se conoce hasta ahora con exactitud la causa qué provoca este trastorno del neurodesarrollo, en la Clínica Dra. Teresa Aparicio se encuentra un equipo de psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos especialistas en TDAH que cuentan con la experiencia y el conocimiento para tratarlo y garantizar un desarrollo normal del niño frente al trastorno. Allí ofrecen tratamiento integral según las necesidades y edad del paciente, siempre desde un enfoque completo, bio-psico-social. En su página web está toda la información junto con los medios de contacto de sus profesionales.