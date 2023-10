¿Cómo diseñar un CV Europass en inglés?

Los estudiantes de idiomas fortalecen sus conocimientos con las experiencias de prácticas y trabajo en el extranjero, ya que aprenden sobre nuevas maneras de trabajar, culturas e innovaciones.

Además de esto, hablar perfectamente un idioma como el inglés en un país repleto de nativos es considerado una práctica excelente para escalar de nivel en el mismo.

La importancia del CV Europass en inglés para el gap year Muchos jóvenes hoy en día deciden un gap year en sus estudios, es decir, un año para viajar y explorar nuevos lugares en el extranjero, coger madurez, relacionarse con personas de otros países que ayuden a descubrir habilidades y futuras posibilidades formativas motivantes. Por supuesto, esta aventura necesita de un cierto financiamiento, por lo que una gran opción es combinar los viajes con un trabajo. En muchas ocasiones estas aventuras se ciñen solamente a los veranos, aprovechando las vacaciones de la Universidad. Entre los jóvenes los trabajos más buscados suelen ser en hostelería, hoteles, cuidado de niños, agricultura, fábricas e incluso construcción.Como destino, para evitar la necesidad de visados, se suele elegir un país de la Unión Europea. Esta experiencia ayudará también a mejorar el nivel de inglés del estudiante, y es una buena oportunidad para empezar a aprender un segundo idioma. Sea cual sea el trabajo que más llame la atención, para empezar a buscarlo se necesitará un buen currículum en el idioma del país europeo de destino.

El formato Europass es conocido como uno de los más eficaces y modernos para solicitar empleo en cualquier lugar de Europa. Este formato está representado por cinco documentos que permiten a estudiantes y profesionales presentar sus aptitudes, titulaciones, certificaciones y otros datos a empresas y se puede descargar la plantilla fácilmente de internet. En el caso de un currículum Europass, este debe llevar datos personales, habilidades, cursos, academias, experiencias previas e intereses. De igual manera, es fundamental que los postulantes incluyan fotos, carta de motivación, certificados y otras informaciones esenciales, todo traducido al inglés o en el idioma del país. La parte de competencias ha ganado mucho peso en los últimos años, por lo que las empresas cada vez están más interesadas en saber qué sabe hacer el candidato, qué habilidades innatas tiene o ha desarrollado a través de trabajos, hobbies, deporte o voluntariado. Igualmente, no hay buen currículum que no requiera una buena carta de recomendación de algún jefe o profesor que conozca al candidato.

Oportunidades de trabajo en el extranjero con Aula inglés A la hora de buscar trabajo en el extranjero, hacerlo a través de una agencia de idiomas puede ser la solución más segura y cómoda. Estas empresas se encargan de proveer la formación online necesaria a la hora de afrontar las entrevistas en inglés, revisar del currículum y la carta de motivación para que sean más efectivas, orientar en la documentación necesaria para irse al extranjero con garantías, organizar entrevistas de trabajo y negociar contratos y alojamiento. Es decir, que todo esté preparado para salir de España con total tranquilidad y empezando a generar ingresos en el nuevo trabajo desde el día siguiente de la llegada.

Es importante asegurarse de que la agencia lleva tiempo en el sector y que su metodología de trabajo encaja con lo que cada estudiante busca, además de asesorarse bien en cuanto al tipo de trabajo que está al alcance de cada estudiante, en función de su formación y experiencia laboral previa, nivel de idiomas, intereses, etc.

La agencia Aula inglés ofrece programas para trabajar en el extranjero en hoteles rurales en países como Alemania, Austria, Suiza, Irlanda o Francia. Este programa consiste en una preparación online seguida de rondas de entrevistas, con la garantía de colocación y alojamiento en diferentes puestos en un hotel rural de 4 o 5*. Organizan sesiones informativas online en directo todas las semanas para aquellos candidatos interesados en buscar trabajo en el extranjero.