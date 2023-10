¿Cómo lavar el cabello tras un trasplante capilar? El champú de Evocapil tiene la solución

La pérdida de cabello se ha convertido en uno de los problemas estéticos que más preocupan a hombres y mujeres en todo el mundo. Esta situación ha llevado a que, en los últimos años, se hayan vuelto cada vez más comunes los trasplantes capilares.

En ese contexto, el laboratorio InnoActive, con sede en Turquía, ha desarrollado una línea de productos como el Evocapil shampoo, especialmente formulado para hombres y mujeres que se han realizado un trasplante capilar. Sin embargo, el limpiador capilar también ayuda a las personas que, aunque no se han hecho procedimientos de ese tipo, sufren de pérdida de cabello.

Acerca del champú anticaída Evocapil Plus Los creadores de Evocapil Plus aseguran que se trata de la solución ideal para detener o disminuir la pérdida de cabello. Para conseguirlo, han sacado el máximo partido a todos los beneficios de la naturaleza. Los ingredientes naturales incluidos en la fórmula del producto, además de una correcta y suave limpieza, aportan nutrientes y fortalecen el pelo, lo cual lo dota de un aspecto sano y brillante.

Uno de los componentes responsables de ello es la biotina, también conocida como vitamina H, que favorece el crecimiento y previene la caída. Otro elemento presente en el limpiador capilar es la keratina, una sustancia que se produce naturalmente en el cuero cabelludo. Esta permite que el cabello sea más fuerte y, además, le aporta suavidad y brillo.

Por otro lado, los aceites esenciales que también están incluidos en el champú, como el de romero y el de menta, estimulan el cuero cabelludo y mejoran la circulación sanguínea. Esto también contribuye al crecimiento del pelo.

Todos estos beneficios hacen que no solo sea ideal para las personas que se han sometido a un trasplante capilar, sino a cualquiera que tenga un cabello débil y quebradizo.

El método de aplicación es muy sencillo. Es suficiente con aplicar una pequeña dosis de champú sobre el cuero cabelludo y el cabello mojado y enjuagarlo con agua tibia. Para un mejor resultado, los expertos recomiendan emplearlo 2 o 3 veces por semana.

Productos compatibles con Evocapil shampoo Evocapil cuenta con un amplio catálogo de productos dedicados a las personas con problemas capilares. Ejemplo de ello es la espuma diseñada para prevenir infecciones después de los trasplantes capilares, acelerar la curación de las heridas y evitar la aparición de costras. Además, aporta una dosis de hidratación que disminuye la irritación.

Otro producto disponible en el catálogo es el suplemento vitamínico con 60 comprimidos, que contienen un conjunto de antioxidantes, zinc, selenio y biotina, entre otros ingredientes ideales para el cuidado del cabello.

Estos y los demás productos de Evocapil se pueden consultar en el catálogo de su página web.